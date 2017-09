Ausverkauft der Abend im Rathaus, in einem Konzertsaal, der voll besetzt am besten klingt: Klar, präsent, ganz und gar nicht staubtrocken. Da können sich Haydn, Mendelssohn und Reger wohlfühlen. Wieder einmal hilft Susanne Popp vom Reger-Institut, Musik besser zu hören und zu verstehen: Haydns Trio Hob. XV:13 in c-Moll von 1789 verkörpert die Klang-Idee einer Sonate für Hammerklavier mit Begleitung von Violine und Violoncello, letzteres stützt weitgehend die linke Hand des Pianisten.

Sprudelnde Klarheit

Bewegende Bekenntnisse

Das "Berlin Piano Trio" geht sie mit herausragendem Stilgefühl an. Die rasch wechselnden Affekte werden in vielfarbiges Klang-Licht getaucht, kleingliedrige Artikulation wie weiter greifende Melodiebögen kommen zu ihren Rechten. Ein reiner Quell überraschender Freude sind die improvisierten Varianten der Wiederholungen im ersten Satz, bei denen Violine wie Klavier ihre Späße treiben.Wie schon bei Haydn dürfen wir bei Mendelssohns c-Moll-Trio op. 66 den erdig-cremigen und warmen Grundklang des Trios bewundern, die Drei spielen auf gleicher Augenhöhe. Der vorzügliche, außerordentlich locker-souveräne Pianist Nikolaus Resa wirkt Wunder: Selten hat man den Steinway im Rathaus so klar definiert, so obertonreich und doch fern jeder schwermetallenen Schärfe gehört. Da perlen die virtuosen Passagen Mendelssohns schwerelos einher, nie gerät Resa auch nur in die Sichtweite nebeliger Pedal-Sümpfe. Die sehr sonor, schattiert (und schier schussfest) musizierenden Streicher können da luftig singend musizieren, ohne den Bogen je zu forcieren. Großartig gelingen das Andante und das elfenhaft huschende Scherzo.Der Choral spielt im Lutherjahr eine Rolle bei den Reger-Tagen. Der Protestant Mendelssohn zitiert "Vor deinen Thron tret ich hiermit". Reger war kein Lutheraner, eher ein Bachianer. Durch viele Werke ziehen sich Motive des Chorals "Wenn ich einmal soll scheiden". Krzystof Polonek (Violine), seine Frau Katarzyna (Violoncello) und Nikolaus Resa liefern bei Regers op. 102 ihr Meisterstück ab. Bestes Gespür für die große Architektur und knisternde Spannung, plastische Klarheit, ex- wie impressionistische Emotionen gehen hier eine beglückende Verbindung ein. Die autobiografischen Momente berühren: Koboldhaft-grotesk gelingt das Scherzo, melancholisch-fahl das Largo, im Allegro con anima gibt sich der Pessimist Reger "urfidel". Da steppt der Bär: als Zugabe die innige A-Dur-Dumka von Dvorák.