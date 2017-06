Seit vielen Jahren sind die Jam Sessions ein fester Bestandteil im Programm des Jazz-Zirkels. Sie bieten jungen Musikern oder Amateuren die seltene Gelegenheit, mit anderen zusammenzuspielen oder Bühnenerfahrung zu sammeln. Auch diesmal beteiligten sich zahlreiche Musiker aktiv am Geschehen.

Luftig und locker

Musik ohne Grenzen

Ein Ausflug in die Kindertage des Jazz steht am Anfang des Freitagabends im Bistrot Paris. "Take the A-Train", Billy Strayhorns Klassiker aus dem Jahre 1939 und Erkennungsmelodie des Duke-Ellington-Orchesters ist auch der erste Titel auf der CD des "Blue Note Project", ein Quartett, das aus der Weidener Szene gewachsen ist und für entspannte, angenehme Klänge garantiert. Motor ist Lothar Kiehl am Tenorsaxofon. Er ist der Swing-Tradition verhaftet, feine Melodien und dezente Improvisationen sind sein Metier.Florian Klein untermalt das ganze am Flügel mit luftigen und locker eingeworfenen Akkorden und Phrasen. Zu den durch Miles Davis bekannt gemachten Gassenhauer "Bye Bye Blackbird" findet Klaus Schmitt am Elektrobass eine geschmackvolle Einleitung mit Akkorden, dann stellt er die Melodie auf seinem Instrument vor. Dezent und fast zu zurückhaltend agiert Anja Storch an ihrem Trommeln und Becken. Sie straft die Mär vom aufdringlichen und stets zu lauten Schlagzeug Lügen. "C'est si bon" könnte man fast sagen, wenn sich die hinlänglich bekannten Melodien in die Gehörgänge schleichen.Später gesellt sich Roman Chwalinski (bekannt als Solist in der "KingSize Bigband") mit seinem Altsaxofon dazu und bringt neue Gewürze in die Musik. Er vertritt eine modernere Spielauffassung, Charlie Parker und Lee Konitz haben ihre Spuren hinterlassen, und Kenny Dorhams "Blue Bossa" lässt die Füße mitwippen.Die Jam Session ist in vollem Gang, und es folgt eine bunte Melange aus den unterschiedlichsten Stilrichtungen. Da steht der R&B Klassiker "Route 66" gleich neben Jobims "Girl from Ipanema", Herbie Hancocks "Watermelon Man" neben Gillespies "Night in Tunisia" oder Joe Zawinuls "Mercy, Mercy, Mercy!" neben der zeitlosen Ballade "Autumn Leaves".Alte Hasen wie Martin Dilling (Piano), Wolfgang Dotzler (Bass) oder Thomas Stock (Schlagzeug) teilen sich mit Frischlingen und Greenhorns wie selbstverständlich die Bühne. Es swingt und groovt beträchtlich: Jazz für den Alltag, Musik die entspannt und Akteuren und Zuhörern gleichermaßen Freude macht, Musik mit Wohlfühl-Charakter.So dürfte auch die CD des "Blue Note Projects" in erster Linie Neulinge ansprechen, die einen Einstieg in die Welt der Standards suchen. Eingefleischte Fans haben die Originale sicherlich selbst im Plattenregal.