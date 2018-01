Susan Weinert (Bild) ist den Weidener Jazzfans in allerbester Erinnerung. Vor mehr als 20 Jahren gastierte die Gitarristin zum ersten Mal in Weiden. Zusammen mit ihrem Ehemann Martin Weinert am Kontrabass und dem Pianisten Sebastian Voltz gibt es im "Rainbow Trio" Musik ohne Genre-Grenzen. "Eine Traumreise von der Stille eines Norwegischen Fjordes bis zum bunten Treiben auf einem orientalischen Bazar" verspricht dieser Abend. Das Susan-Weinert-Rainbow-Trio gastiert am Samstag, 20. Januar, um 20 Uhr beim Weidener Jazz-Zirkel im Bistrot Paris. Karten gibt's bei "Der neue Tag" in Weiden, auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.