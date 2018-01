Es ist eine ganz besondere Mischung aus Melancholie und Groove, die in ihrer Musik steckt. So richtig in eine Schublade passen sie nicht, was bekanntlich kein Problem ist. Eher im Gegenteil. Sie selber sprechen von "Country Noir", was der Sache wohl ziemlich nahe kommt. Am Donnerstagabend liefern "Diamond Dogs" aus Regensburg eine Kostprobe ihres musikalischen Könnens bei der "Klein & Kunst"-Reihe in der Max-Reger-Halle ab. Zwei Stunden lang nehmen Ulrike Dirschl und Philipp Starzinger die Zuhörer mit zu ungewöhnlichen Klangwelten und -einheiten.

Wer sich in der Musikgeschichte auskennt, weiß natürlich Bescheid: "Diamond Dogs" ist ein populäres Album von David Bowie aus den 70er Jahren, welches Namensgeber der Band ist. Dirschl und Starzinger sind große Bowie-Fans, auch wenn die Musik des Abends wenig mit dem 2017 verstorbenen Künstler zu tun hat. Rein optisch erinnert das Ehepaar auf der Bühne eher an das klassische Bild, das man von Country- und Westernmusik vor Augen hat. Dirschl und Starzinger stehen aber für weit mehr. Mit E-Gitarre, Kontrabass und einer gleichermaßen facettenreichen wie betörenden Frauenstimme setzen die Akzente, die die Zuhörer von Beginn an begeistern.Country, Folk, Blues, Rock 'n' Roll - es ist eine gelungene Mischung aus allem, mit dem die "Dogs" zu überzeugen wissen. Viele Lieder stammen aus der eigenen Feder, ergänzt mit manchem fremden Material. Für alle Stücke gilt aber vor allem eins: Die Musik ist authentisch und kommt aus dem Herzen. Das ist unüberhörbar - und kommt beim Publikum an."The Devil never walks away", "My sister's gone" oder die Mörderballade über die schaurig-schöne Mary Divine - das alles sind Lieder, die die Zuhörer in den Bann der Musiker ziehen. Dirschl und Starzinger sind ein eingespieltes Team, verstehen sich blind. Die dominierende Bühnenpräsenz liegt natürlich bei Ulrike Dirschl, mit dieser gewaltigen Stimme und dem nicht weniger gewaltigen Kontrabass liegt das in der Natur der Sache. Und dennoch: Gitarrist Starzinger kann akzentuiert aufspielen, macht dabei deutlich, dass es ohne ihn auch nicht gehen würde. Das Duo braucht keine anderen Musiker und auch keine anderen Instrumente wie Drums oder Keyboards. Die Location ist wie geschaffen für den Auftritt der Diamond Dogs.Die Lieder des Abends drehen sich um die positiven Seiten der Nacht, um die Faszination des Waldes oder es werden auch Seemannlieder wie Rummelsnuffs "Salzig schmeckt der Wind" und "Off to sea once more" neu interpretiert. Auch der deutsche Schlager "Sing, Nachtigall, sing" bekommt die gelungene "Country Noir"-Note verliehen. Besonders eindrucksvoll kommt "Ruins of Berlin" daher, mit dem schon Marlene Dietrich erfolgreich war. Den langen und kräftigen Applaus hat sich das Ehepaar redlich verdient.