Vor 35 Jahren machte Harrison Ford als „Blade Runner“ (1982) im düster-verregneten Los Angeles des Jahres 2019 Jagd auf künstliche Menschen – und wurde sich dabei seiner eigenen Menschlichkeit unsicher. Nun kommt die Fortsetzung ins Kino - erneut mit Harrison Ford in der Hauptrolle.

Die Neustarts im Überblick:

Im "Unter deutschen Betten" schlüpft Veronica Ferres in die Rolle der alternden Schlagerdiva Linda. Der Streifen „Tom of Finland“ behandelt eine der wichtigsten Figuren der Schwulen-Kultur überhaupt - den finnischen Künstler Touko Laaksonen.Ridley Scotts stilprägender Neo-Noir-Thriller "Blade Runner" soll der erste Film gewesen, den der zuletzt für „Arrival“ (2016) gefeierte Science-Fiction-Regisseur Denis Villeneuve auf Videokassette hatte. Nun bringt der Kanadier die Fortsetzung ins Kino: den 30 Jahre später angesiedelten „Blade Runner 2049“. Die Handlung ist bislang geheim. Bekannt ist nur, dass der Polizeibeamte K (Ryan Gosling) darin ein Geheimnis zutage fördern soll, „welches das Potenzial hat, die noch vorhandenen gesellschaftlichen Strukturen ins Chaos zu stürzen“. Und dass Harrison Ford als alter Blade Runner wieder dabei ist. (Regie: Denis Villeneuve - Mit: Ryan Gosling, Harrison Ford, Ana de Armas, Robin Wright und Jared Leto - 160 Minuten - Frei ab 16 Jahren) (dpa)Mit „Unter deutschen Betten“ schafft es mal wieder ein Bestseller auf die Leinwand. Im Film spielt Veronica Ferres die alternde Schlagerdiva Linda, die an ihrem Comeback arbeitet. Betrogen von ihrem Langzeitfreund und Produzent Friedrich (Heiner Lauterbach) wird sie aus der gemeinsamen Münchner Luxusvilla geworfen und muss sich alleine durchschlagen. An ihrer Seite ist nur noch ihre frühere polnische Reinigungskraft Justyna (Magdalena Boczarska). Gemeinsam machen sich die zwei Frauen an den Putzdienst bei den Schönen und Reichen. Der Film bleibt dem Buch, bei dem es um die Erlebnisse einer polnischen Putzfrau geht, nur in Zügen treu. Der Bestseller wurde von Sachbuchautor Holger Schlageter unter dem Pseudonym Justyna Polanska 2011 veröffentlich. (Regie: Jan Fehse - Mit: Veronica Ferres, Heiner Lauterbach und Magdalena Boczarska - 100 Minuten - Frei ab 6 Jahren) (dpa)Dieses zwischen Politthriller und Kriminalfilm oszillierende Werk nimmt die Kinobesucher mit ein düsteres, ein desolates Kairo am Vorabend des Arabischen Frühlings. In einer Suite des Hotels „Nile Hilton“ wird der Leichnam einer berühmten Sängerin gefunden. Der Polizist Noredin, der seine Frau bei einem Autounfall verloren hat, nimmt sich des rätselhaften Falls an. Und recherchiert auch dann noch weiter, als die Akte längst für geschlossen erklärt ist. Am Tahrir-Platz versammeln sich derweil immer mehr Protestanten, eine revolutionäre Stimmung greift um sich. Inszeniert wurde die schwedisch-deutsch-dänische Produktion vom ägyptischstämmigen, in Schweden geborenen Regisseur Tarik Saleh. (Regie: Tarik Saleh - Mit: Fares Fares, Yaser Maher und Mari Malek - 110 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Das Kino der zurückliegenden drei Dekaden wäre weniger bunt ohne Ethan und Joel Coen. Das Brüderpaar zeichnet für so berühmte Filme wie „Fargo“, „The Big Lebowski“, „No Country for Old Men“ oder etwa „True Grit“ verantwortlich. Das erste abendfüllende Werk aber der Brüder aus Minnesota erschien im Jahr 1984: „Blood Simple“ wurde nicht nur gleich beim renommierten Sundance Film Festival mit einem Preis bedacht, der bitterböse Krimi etablierte auch mit einem Schlag den Namen der Coens. Es geht um einen Auftragsmord in diesem Film, dessen Produktionskosten nur bei 1,5 Millionen Dollar gelegen haben sollen. In restaurierter Fassung kommt der Kultfilm nun in einer Wiederaufführung wieder ins Kino. (Regie: Joel Coen und Ethan Coen - Mit: John Getz, Frances McDormand und Dan Hedaya - 99 Minuten - Frei ab 18 Jahren) (dpa)Es geht in diesem Film des Regisseurs Dome Karukoski um eine der wichtigsten Figuren der Schwulen-Kultur überhaupt. Unter dem Pseudonym „Tom of Finland“ konnte der vor 26 Jahren gestorbene finnische Künstler Touko Laaksonen mit seinen homoerotischen Bildern weltweit auf sich aufmerksam machen. Karukoski erzählt uns nun in seinem Biopic auch vom Leben des Mannes hinter dem Pseudonym. Von den schwierigen Umständen etwa, mit denen Homosexuelle im Finnland der 1950er Jahre irgendwie zu recht kommen mussten. Der Film hat 2017 bereits das Göteborg Film Festival eröffnet, wo er auch mit einem Preis bedacht wurde. In Deutschland präsentiert wurde „Tom of Finland“ erstmals beim Filmfest München. (Regie: Dome Karukoski - Mit: Pekka Strang, Lauri Tilkanen und Jessica Grabowsky - 115 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)