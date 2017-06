Bösartige Mumien, verborgene Goldschätze, waghalsige Abenteuer: Millionen Fans fieberten 1999 mit den Schauspielern Brendan Fraser und Rachel Weisz im Film "Die Mumie" mit. Jetzt bringt Regisseur Alex Kurtzman die Geschichte wieder auf die Leinwand - mit Starbesetzung. Tom Cruise kämpft gegen die Bedrohung aus dem alten Ägypten.

Die Filmstarts im Überblick

Auch für Fans von Whitney Houston lohnt es sich, ins Kino zu gehen. Die Regisseure Mike Broomfield und Rudi Dolezal blicken hinter die scheinende Fassade des Weltstars und erzählen in ihrer Dokumentation von der wahren Person. Neu in die Kinos kommen auch "The Dinner", „Born To Be Blue“, „Ein Kuss von Béatrice“, „Mein neues bestes Stück“, „Giulias großes Rennen“ und die Action-Komödie „Plan B – Scheiß auf Plan A“.Es war einer der größten Hits Ende der 1990er Jahre: Stephen Sommers verfilmte mit „Die Mumie“ den Horrorklassiker aus dem Jahr 1932 neu – und landete den Überraschungserfolg von 1999. Weltweit spielte das Spektakel über 400 Millionen Dollar ein – nun folgt die dritte Fortsetzung. Dieses Mal spielt Tom Cruise die Hauptrolle. Im Mittelpunkt der Geschichte aber steht eine einst mächtige Prinzessin, die eigentlich in einer Gruft in der Wüste begraben wurde – jetzt aber zu neuem Leben erweckt wird und von Wut getrieben ist. (Regie: Alex Kurtzman - Mit: Tom Cruise, Annabelle Wallis und Sofia Boutella - 111 Minuten - Ohne Altersbeschränkung)Skandale, Drogen und ein prügelnder Ehemann prägen das öffentliche Bild von Whitney Houston. Die fesselnde Dokumentation „Whitney – Can I be me“ erzählt eine differenziertere Geschichte über die im Alter von 46 Jahren gestorbene Sängerin. Konzertausschnitte von Houstons letzter wirklich erfolgreicher Tour im Jahr 1999 wechseln sich ab mit aktuellen Interviews und der chronologischen Nacherzählung von Houstons Leben. In dem durchaus auch kritischen Film erleben die Zuschauer 90 Minuten lang einen freundlichen, unsicheren und verwundbaren Menschen. (Regie: Mike Broomfield und Rudi Dolezal - 90 Minuten - Ohne Altersbeschränkung)Das titelgebende „Dinner“ findet in einem amerikanischen Luxusrestaurant statt. Ein erfolgreicher Politiker (Richard Gere) hat seinen labilen Bruder eingeladen, beide Ehefrauen sind dabei. Zwischen den Feinschmeckergängen kommt ein verstörendes Thema auf den Tisch. Ihre Kinder haben ein schreckliches Verbrechen begangen. Was müssen die Eltern tun? Wie weit können sie ihre Söhne decken? Mit Gere, Laura Linney, Steve Coogan und Rebecca Hall hat Regisseur Oren Moverman („The Messenger“) ein Starensemble für das Gesellschaftsdrama versammelt. Vorlage ist der Bestseller „Angerichtet“ des niederländischen Autors Herman Koch. (Regie: Oren Moverman - Mit: Richard Gere, Laura Linney, Steve Coogan und Rebecca Hall - 121 Minuten - Frei ab 12 Jahren)Ethan Hawke („Der Club der toten Dichter“) wollte schon lange einen Film über den legendären Jazz-Trompeter Chet Baker drehen. Unter der Regie von Robert Budreau hat es endlich geklappt. „Born To Be Blue“ setzt an einem Wendepunkt des schwer drogensüchtigen Musikers ein, der, nachdem er brutalst zusammengeschlagen wurde, das Trompetespielen neu lernen muss. Ein schmerzhafter und zuweilen quälender Prozess – von Ethan Hawke meisterhaft auf die Leinwand gebracht. Dabei hat sich Budreau (Regie, Drehbuch, Produzent) die Freiheit herausgenommen, spielerisch und improvisierend mit der Biografie des Musikers umzugehen, um seine Baker-Hommage kunstvoll wie einen Jazz-Song aufzubauen. (Regie: Robert Budreau - Mit: Ethan Hawke, Carmen Ejogo und Callum Keith Rennie - 97 Minuten - Frei ab 12 Jahren)Die beiden Frauen könnten verschiedener kaum sein: Hier die gewissenhafte, stets kontrollierte, aber etwas freudlose Hebamme Claire (Catherine Frot), dort die Lebedame Béatrice (Catherine Deneuve), immer ein wenig schrill, laut und betont eigenwillig. Béatrice ist die einstige Geliebte von Claires inzwischen gestorbenem Vater und taucht von einem Tag auf den anderen wieder auf. Sie hat einen Gehirntumor und möchte reinen Tisch machen. „Ein Kuss von Béatrice“ erzählt die Geschichte zweier Frauen am Scheideweg ihres Lebens. Es geht um alte Verletzungen und neues Vertrauen. (Regie: Martin Provost - Mit Catherine Deneuve, Catherine Frot und Olivier Gourmet - 117 Minuten - Frei ab 6 Jahren)Der kleine Unterschied kann ein großer sein. In der französischen Komödie „Mein neues bestes Stück“ wacht die zweifache Mutter Jeanne (Audrey Dana) eines Morgens mit einem solchen auf - halb Mann, halb Frau. Das Unheil nimmt seinen Lauf: Das Gemächt stört, der Hormonhaushalt gerät völlig durcheinander und nicht einmal der Frauenarzt kann helfen. Schauspielerin und Regisseurin Audrey Dana inszeniert sich selbst als Hauptdarstellerin in einem Film über (falsch verstandene) Geschlechterrollen. (Regie: Audrey Dana - Mit: Audrey Dana, Christian Clavier und Alice Belaidi - 98 Minuten - Ohne Altersbeschränkung)Die eine Lösung für sämtliche Probleme – so etwas gibt es manchmal im Leben. Allerdings nicht oft. Der 17 Jahre alten Giulia bietet sich solch eine seltene Gelegenheit. Die junge Frau ist eine außergewöhnlich talentierte Rennfahrerin und hat sich trotz ihres jungen Alters auf den Strecken Italiens bereits einen Namen gemacht. Doch als ihr Vater und Mentor plötzlich und unerwartet stirbt, stehen Giulia und ihr kleiner Bruder Nico vor einem Haufen Schulden und einer ungewissen Zukunft. Regisseur Matteo Rovere erzählt in dem mehrfach ausgezeichneten Film die Geschichte einer zerrissenen Familie, die im tiefsten Schlamassel steckt und entdeckt, dass sie trotz lange zurückliegender Verletzungen und Entfremdung noch etwas für einander empfindet und sich zusammenraufen muss. (Regie: Matteo Rovere - Mit: Matilda De Angelis und Stefano Accorsi - 119 Minuten - Frei ab 12 Jahren)Das deutsche Kino ist nicht gerade berühmt für das sogenannte „Martial Arts“-Genre. In diesen, etwa durch die Kampfkunstlegende Bruce Lee bekannten Filmen, fliegen die Fäuste teils ohne Unterlass. Kampfszenen en masse aber gibt es nun auch in dieser deutschen Produktion. Die Action-Komödie versteht sich als Hommage an „Martial Arts“-Werke der 1980er und 1990er Jahre. Im Mittelpunkt stehen dabei vier Berliner Freunde, die sich nichts sehnlicher wünschen, als einmal in einem Kampfkunst-Film aufzutreten. Auf dem Weg jedoch zu einem Film-Casting geraten sie nicht nur in eine gefährliche kriminelle Verschwörung – einer der vier Freunde wird zudem von den Gangstern gekidnappt. (Regie: Ufuk Genc und Michael Popescu - Mit: Can Aydin, Phong Giang und Cha-Lee Yoon - 103 Minuten - Frei ab 16 Jahren)