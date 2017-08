Provinz-Polizist Franz Eberhofer hat im Film "Grießnockerlaffäre" - die weitere Verfilmung eines Rita-Falk-Bestsellers - ein dickes Problem. Er wird verdächtigt, seinen Vorgesetzten Barschel ermordet zu haben. Die holprige Suche nach dem wahren Mörder beginnt.

Die Filmstarts im Überblick:

Zum Kampf Mensch gegen Affe kommt es im Film "Planet der Affen: Survival". Außerdem starten der Animationsfilm „Emoji“, „Final Portrait“, „Das Gesetz der Familie“ und die französische Komödie „Alibi.com“.Mehr als 1,6 Millionen Kinobesucher haben die ersten drei Teile der Verfilmung von Rita Falks Bestseller-Reihe „Dampfnudelblues“, „Winterkartoffelknödel“ und „Schweinskopf al dente“ gesehen. Mit „Grießnockerlaffäre“ kommt nun das vierte Werk mit Dorfpolizist Franz Eberhofer und Privatdetektiv Rudi Birkenberger auf die große Leinwand: Verbrecherjäger Eberhofer wird selbst zum Gejagten. Denn sein Vorgesetzter und erklärter Erzfeind Barschel wird nach einer Hochzeitsfeier tot aufgefunden. Die Tatwaffe: Eberhofers Messers. Mit Kumpel und Detektiv Birkenberger macht sich Eberhofer daran, den wahren Mörder seines ungeliebten Vorgesetzten zu suchen. (Regie: Ed Herzog - Mit: Sebastian Bezzel, Simon Schwarz, Lisa Maria Potthoff - 98 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Vor sechs Jahren erlebte die legendäre Zukunfts- Geschichte um den „Planet der Affen“ im Kino einen Neuanfang. Eine erste Fortsetzung folgte dann 2014. Nun geht die Auseinandersetzung darum, wer auf der Erde das Sagen hat, Mensch oder Affe, in eine weitere Runde. Erneut führte Matt Reeves („Cloverfield“) Regie, erneut leiht ein Andy Serkis („Der Herr der Ringe“) dem wichtigsten aller Affen (Caesar) seine Gestik. Die Menschheit ist stark dezimiert in diesem Film; versprengte Häuflein aber leisten noch Widerstand. Darunter auch eine, von einem so verzweifelten wie wild entschlossenen Oberst angeführte Gruppe. Verkörpert wird dieser Soldat von Woody Harrelson („True Detective“). (Regie: Matt Reeves - Mit: Andy Serkis, Woody Harrelson und Judy Geer - 140 Minuten - Frei ab 12 Jahren) (dpa)Der Film spielt im Inneren eines Handys, der Stadt Textopolis. Dort leben die Emojis, die sich nichts mehr wünschen, als von ihrem Besitzer Alex für eine Nachricht ausgewählt zu werden. Doch Gene, eines der Emojis, ist kaputt: Er wurde ohne Filter geboren und ist nicht auf einen Gesichtsausdruck festgelegt. Um ein gewöhnlicher Emoji zu werden, begibt er sich gemeinsam mit Freunden auf eine Reise quer durch alle Apps auf Alex’ Handy. (Regie: Tony Leondis - Mit Stimmen von Christoph Maria Herbst, Tim Oliver Schultz, Joyce Ilg - 91 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Der junge Schriftsteller James Lord ist 1964 für einen Besuch aus den USA in Paris. Als ihn der Künstler Alberto Giacometti bittet, für ihn Modell zu sitzen, sagt er geschmeichelt zu. Doch aus Stunden werden Tage und aus Tagen Wochen – denn „Final Portrait“ zeigt Giacometti als unbändiges Genie, das sich alle Freiheiten nimmt: Mal geht er mit James lieber Mittagessen im Bistro in der Nähe, mal vergnügt er sich lieber mit seiner Geliebten. Oscarpreisträger Geoffrey Rush („Shine – Der Weg ins Licht“) verkörpert diesen getriebenen und rastlosen Künstler in einer der intensivsten Rollen seiner Karriere. Regie führte Stanley Tucci („Die Tribute von Panem“). (Regie: Stanley Tucci - Mit: Geoffrey Rush, Armie Hammer, Clémence Poésy - 94 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)Sie sind Outlaws und Rebellen – und sie pfeifen auf das Gesetz. Jenseits aller bürgerlichen Normen hat sich der Cutler-Clan mit einer Handvoll Außenseiter in einem Lager von Campingwagen am Rande der Gesellschaft und der Zivilisation eingerichtet. Sie leben nach ihren eigenen Regeln. Colby Cutler (Brendan Gleeson) ist der Chef dieses schrägen Haufens, der sich seinen Lebensunterhalt durch Einbrüche verdient. Ein Patriarch und Pate, dessen Wort Gesetz ist. Sein Sohn Chad (Michael Fassbender) jedoch mag dieses Leben, seitdem er Familie hat, nicht mehr führen. Wie aber kann er sich von diesem übermächtigen Vater lösen? Sein präzise gezeichnetes Familiendrama hat Regisseur Adam Smith in seinem Spielfilmdebüt durch eine Reihe actionreicher Verfolgungsjagden über eine reine Milieustudie hinausgehoben. Regie: Adam Smith - Mit: Michael Fassbender, Brendan Gleeson, Lyndsey Marshal, Georgie Smith - 99 Minuten - Frei ab 16 Jahren) (dpa)Grégory hat zusammen mit zwei Freunden die Firma „Alibi.com“ gegründet. Ihre Spezialisierung: Bei Abenteuern und Fehltritten besorgen sie ausgeklügelte Ausreden. Das Geschäft blüht. Eines Tages jedoch verliebt sich Grégory in Flo, die nichts mehr hasst, als Männer, die lügen. Und so versucht Grégory, sein Geschäft vor der jungen und attraktiven Frau so gut wie möglich zu verstecken. Als sie ihm jedoch ihre Eltern vorstellt, wird die Situation knifflig. Denn Flos Vater ist einer seiner besten Kunden. „Alibi.com“ ist eine Komödie des Regisseurs und Schauspielers Philippe Lacheau, in der der 37-Jährige neben Élodie Fontan und Nathalie Bayedie die Hauptrolle spielt. (Regie: Philippe Lacheau - Mit: Philippe Lacheau, Nathalie Baye, Élodie Fontan - 90 Minuten - Ohne Altersbeschränkung) (dpa)