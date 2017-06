Die Mainzerin Anna Pikulska gastierte am Sonntag an der wohl klangmächtigsten Weidener Kirchenorgel in St. Josef. Sie kam auf Einladung des neuen Kirchenmusikers Piotr Pajak für ein Konzert des Förderkreises für Kirchenmusik.

Die mehrfach ausgezeichnete Künstlerin (Jahrgang 1985) begann ihr Konzert mit Präludium und Fuge G-Dur BWV 550, einem frühen Orgelwerk Bachs, dem eine gerechte Würdigung vielfach versagt bleibt. Pikulska interpretierte das Präludium in kräftigen Klangfarben. Im Kontrast dazu zeigte sie ihre ausgezeichnete Technik in der in großen Teilen kammermusikalisch und glasklar registrierten Fuge."Ach, was soll ich Sünder machen?" Das sind die ersten Worte des Chorals der Partita BWV 770. Bach zeigt kein Zeichen solcher Zweifel, jedenfalls im musikalischen Sinne, was in den neun Variationen deutlich wird. Anna Pikulska bewies ihr hohes Registrierungstalent. Sie zeigte, welche verschiedenen Klangfarben in der durch Lothar Banzhaf hervorragend intonierten Eisenbarth-Orgel stecken: Fagott, Waldflöte, Quintade, Holzblockföte - die Spielfreude war ihr dabei besonders anzumerken.Nach einer fließenden Choralbearbeitung über "Nun danket alle Gott" BWV 657 und der diffizilen Kirchensonate C-Dur KV 336 von Wolfgang Amadeus Mozart spielte Anna Pikulska die Fantasie f-Moll KV 594, die Mozart ursprünglich für eine mechanische Flötenuhr komponiert hatte. Sie war 1791 zum Angedenken des Feldmarschalls Laudon von Graf Deym in Wien präsentiert worden. Die Adagio-Sätze erklangen dabei orgelautomatentypisch flötig, der Allegro-Mittelteil gewagt voluminös und großorchestral.Tief in der Tradition von Johann Sebastian Bach verhaftet, gleichzeitig durch und durch romantisch: Felix Mendelssohn Bartholdys "Präludien und Fugen für Klavier" op. 35 atmen beides. In einer Orgelfassung von Christoph Bossert spielte Anna Pikulska daraus Nr. 5 in f-Moll. Dabei gelang es ihr im Präludium sehr gut, die Melodie feinfühlig herauszuarbeiten und "das Romantische" des Werkes zu zeigen. Im Gegensatz dazu wirkte die Fuge, neobarock registriert, wie eine Reminiszenz an Bach.Als Schlusswerk wählte die herausragende Organistin zwei Sätze aus der dritten Orgelsymphonie fis-Moll op. 28 von Louis Vierne. In der Cantilène wird ein kleines Motiv abwechselnd mit Flöte und Oboe durchgeführt und bildet quasi die Ruhe vor dem Sturm. Das in seiner Motorik toccatisch konzipierte Finale machte dann verständlich, warum dieses fis-Moll-Werk von 1911 einem Virtuosen gewidmet ist - Marcel Dupré.Eine hervorragende Organistin, eine ebensolche Orgel, eine fantastische Akustik - was will man mehr?