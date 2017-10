Von Holger Stiegler

Weiden . Plan B war nicht nötig: Deswegen steht Dirk Darmstaedter am Donnerstagabend in Weiden auf der "Klein & Kunst"-Bühne in der Max-Reger-Halle und darf dort machen, was er kann und liebt: Mit der Gitarre spielen und eigene Lieder singen. Die "Alternative" wäre gewesen, in Monte Carlo auf einer Jacht anzuheuern, sehr gut sitzende Anzüge zu tragen, abends in den Casinos rumzulungern und dem "It-Girl" der 80er Jahre Prinzessin Stephanie von Monaco das Herz zu brechen. Dann also doch lieber Weiden vor einem tollen Publikum zu spielen, räumt Darmstaedter ein.Mit ihm steht ein echter Geschichtenerzähler auf der Bühne, Geschichten zwischen den Songs und natürlich Geschichten in den Songs. Er ist ein Singer und Songwriter, dem man gerne zuhört. Der seine amerikanischen Einflüsse kultiviert hat und sie mit seiner hanseatischen Selbstironie verbindet. Und auch der, der das Selbstbild vom "einsamen Troubadour" pflegt. "Gute Pop-Musik kann Leben retten", weiß er zu berichten und stimmt sein Lied "Pop Guitars" an. Es dreht sich um eine Art musikalisches Erweckungserlebnis, als er als 16-jähriger einsamer Teenager während einer Autofahrt Johnny Marr und die Smiths mit "This charming man" im Radio hörte: "Then I heard Johnny Marr play, this charming man on the edge of a freeway. I swear that he was talking to me."Darmstaedter spielt zwar im Stehen, aber er steht nicht: Tausende kleine Schritte macht er in den 90 Minuten im Radius von vielleicht 30 Zentimetern, sein pulsierendes Spiel auf der Gitarre und auf der Harp ergänzen sich mit dem Gesang zu einem warmen Klangteppich der Gefühle, der Emotionen und der Eindrücke. Der Musiker erzählt vom Soundcheck für das ZDF-Morgenmagazin um 5.20 Uhr, er erinnert an den Auftritt in der ZDF-Hitparade mit den "Jeremy Days" und dem Hit "Brand New Toy" - ein Song, der bis heute nichts von seiner Strahlkraft verloren hat, wie Darmstaedter unter Beweise stellt.Er singt über "Five Years" und "Fred Astaire", zelebriert die "Number One Single" und stimmt das Lied an, das im ETAP-Hotel entstanden ist ("Ihr werdet es hören!"). Zeitlos schöner Akustik-Gitarren-Pop, den man gerne anhört. Und der die Zuhörer dann auch noch zum Mitsingen animiert: "Walking with your shoes tied together" stimmen alle gemeinsam an. Die Songs des Abends stammen allesamt aus der eigenen Feder, nur eine Ausnahme macht Darmstaedter - nämlich eine gelungene Version von "Waterloo Sunset" der von ihm hoch geschätzten "Kinks" um Ray Davies. Langer Applaus für einen großen Songwriter.___Wer ihn verpasst hat: Heute, Samstag (20 Uhr), spielt er in der JUZ Hängematte (Annabergweg1) in Sulzbach-Rosenberg. Karten an der Abendkasse.