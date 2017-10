Am Samstag fuhr Rudolf Voderholzers schwarze Limousine am Spielort vor. Dekan Johannes Lukas nahm den Bischof vor der Konradkirche am Hammerweg in Empfang, bevor er sich selbst für seine gleich drei Rollen als Papst, Bruder und Priester bereit machte. Der Bischof nahm derweil in der vordersten Kirchenbank Platz. Gleich neben Oberbürgermeister Kurt Seggewiß , der noch vor Beginn des Stücks einen Überraschungsauftritt hinlegte.Seggewiß nutzte die Gelegenheit, um dem Autor des Stücks, Hans Hofmann , sowie der Regisseurin Sonja Balk die Silberne Bürgermedaille der Stadt zu überreichen. Er würdigte damit zum einen deren persönliches Engagement in der Schauspielgruppe. Zum anderen lobte das Stadtoberhaupt "D'lustigen Konrader" um Vorsitzenden Heiner Balk insgesamt, da sie "seit 1972 und damit seit 45 Jahren das Kulturgeschehen der Stadt maßgeblich mitgeprägt haben".Dann eroberten die Schauspieler den Altarraum - und das Herz des Bischofs. Voderholzer zeigte sich nach der Aufführung begeistert und sehr ergriffen von diesem Stück, welches das Thema Berufung so hervorragend aufgreife. Er dankte allen Darstellern, insbesondere dem Autor Hans Hofmann.