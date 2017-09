Am heißesten Tag des Jahres findet der letzte Tag eines Mordprozesses mit schier erdrückender Beweislast statt: Ein 17-Jähriger aus einem Slumviertel hat im Streit seinen Vater mit einem extrem auffälligen Springmesser erstochen. Zwölf Männer und Frauen völlig unterschiedlichen Charakters sitzen in einem abgeschlossenen Raum, um in diesem Mordprozess einen einstimmigen Schiedsspruch zu fällen. Elf der Geschworenen sind sich sofort einig: Der Angeklagte ist schuldig. Einer jedoch hat einen "begründeten Zweifel" und plädiert deshalb für nicht schuldig. Die Entscheidung über Leben und Tod eines Menschen ist ihm mindestens eine faire Diskussion wert. Die Mauer der Vorurteile und schnellen Schlussfolgerungen wird brüchig... Das Theaterstück "Die 12 Geschworenen" ist am Dienstag, 10. Oktober, um 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden zu sehen. Karten für das Drama gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb