er startet europaweit durch

Weiden/Leipzig. (jut) Der Bandname klingt schwer, die erste Single des Debütalbums leichtfüßig. Elephants on tape heißt die Band des Weideners Markus Rom , "Lightweights" die Single und das gleichnamige Debütalbum, das im Januar 2018 erscheint. Vor kurzem ist der erste Song veröffentlicht worden. Der läuft nun auf Spotify und Youtube, dafür haben die fünf Musiker ein Video drehen lassen.Die ersten Reaktionen sind toll, findet Markus Rom: "Es haben gleich zwei unserer Lieblingsblogs positiv über den Song geschrieben." Einer davon, "Nothing But Hope And Passion", wirbt begeistert: "Die talentierten Newcomer sollten von jetzt an auf eurem Radar sein." 2013 hat Rom die Band zusammen mit Kommilitonen in Weimar gegründet. Heute ist die Gruppe in Leipzig und Hamburg zu Hause. Ihr Stil ist speziell: Indietronica. Der 27-jährige Weidener beschreibt es so: "Eine Mischung aus Indiepop und elektronischen Einflüssen."Und da wären noch die einzelnen Bandmitglieder, jeder hat seine eigene musikalische Geschichte: Punkband, Hamburger Schule, Reggaeband, Hiphop-Produzent. Rom selbst studiert Jazzgitarre. Für ihr erstes Album haben die Elephants on tape viel herumgetüftelt - unter anderem mit Bläser und Klavier. "Sonst wären die Songs nicht so, wie sie geworden sind: detailreich, mit viel eigenen Samples und Aufnahmeexperimenten." Rund eineinhalb Jahre dauerten Aufnahme und Produktion des Albums. Alles in Eigenregie. "Ein Jahr im Studio könnten wir uns in diesem Umfang nicht leisten." Nach der durchaus anstrengenden Zeit, folgt jetzt die nächste: Die vier Jungs und Frontsängerin Lisa Zwinzscher gehen nach den Pfingstferien noch mal auf Tour. Unter anderem führt sie ihr Weg nach Skandinavien. Zum Säljeryd-Festival in Südschweden und nach Kopenhagen."Auf einem unserer Konzerte haben wir den Booker für ein Festival in Schweden kennengelernt. Der lud uns ein, dort zu spielen. Er buchte uns auch ein Konzert in Dänemark." In die Heimat geht's wahrscheinlich auch - aber erst im nächsten Jahr. "Im März sind wir auf Releasetour für unser Album. Ich hoffe, wir kriegen auch Weiden auf den Tourplan."Markus Rom ist in Irchenrieth aufgewachsen, später aufs Kepler-Gymnasium gegangen und studiert seit 2010 Jazzgitarre. Zuerst in Weimar, seit Herbst 2014 in Leipzig. Im Juni ist er mit seinem Master fertig. Neben Elephants on tape hat der 27-Jährige noch weitere Musikprojekte am Laufen. Zum Beispiel das Jazztrio Lumat, mit dem er ebenfalls deutschlandweit unterwegs ist. Musik stand für Rom schon immer im Mittelpunkt seines Lebens, sagt er. Von der Musik will er auch leben. "Ich bin freischaffend: Ich unterrichte, mache Sounddesign, spiele und komponiere."