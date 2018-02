Hardbop in klassischer Besetzung präsentiert das "Emminger-Hahn-Reunion-Quintett" am Freitag, 2. März, um 20 Uhr im Bistrot Paris in Weiden: Die beiden Bandleader Norbert Emminger und Jürgen Hahn schreiben auch die Stücke für ihr bereits vor über 15 Jahren formiertes und jetzt wieder reaktiviertes Ensemble. Karten gibt es bei NT-Ticket. Bild: exb