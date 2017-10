"Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui": Durch Brechts Kunstgriff, die Fabel im Gangstermilieu Chicagos anzusiedeln, gelingt es ihm, die vermeintlich großen politischen Verbrecher als Menschen zu entlarven, die große politische Verbrechen verüben. So weist die Hauptfigur neben den klaren Bezügen zu Hitler, Ähnlichkeiten mit der Unterweltgröße Al Capone auf. Brechts Parabel zeigt die erschreckende Einfachheit, mit der Arturo Ui, unter Ausnutzung einer wirtschaftlichen Krise, von einem Niemand zum Chef eines Wirtschaftsimperiums wird. "Arturo Ui" ist ein Stück über die Verführbarkeit des Menschen zu einem Zeitpunkt, da faschistisches Denken in Deutschland und Europa wieder mit lautstarken Stimmen auftritt. Zu sehen ist "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" am Montag, 6. November, ab 19.30 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", online auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb/Jan Busch