Zwei Stunden lang Musik ist ja an sich nichts Besonderes. Dass das alles auch ohne Instrumente geht, macht die Sache interessant. Und was bei "Razzz", dem Beat-Box-Musical aus Berlin, in der Max-Reger-Halle geboten wird, verdient die Bezeichnung spektakulär.

Melodie und Soundeffekte

Beats im Vordergrund

Die Kulturbühne beweist Mut und verlässt ausgetretene Wege. Es ist alles andere als Mainstream. Auf der Bühne stehen nur sparsame und multifunktionale Kulisse. Über die Bühne hüpfen, springen und schlurfen Figuren, die direkt einem Comic entsprungen sein könnten. Die Darsteller tragen blaue, gelbe, braune und schwarze Plastikperücken. Viel Rhythmus mit Elementen aus Reggae, Elektro-Punk, Jazz und HipHop sowie Breakdance-Einlagen beherrschen das Szenario. Der Mund ist das einzige Instrument des Abends - sowohl für die Musik wie auch für die weiteren Geräusche wie quietschende Drehtüren, aufschraubende Flaschen oder auch den Toilettengang."Razzz" erzählt von einem ganz normalen Tag, der aber alles andere als normal verläuft, aus dem Leben der vier Freunde Zak, Mac, Greg und Ben Bag. Gezeigt wird ein Tag im Leben des arbeitslosen Zak, der von seinen Eltern und seinem gewissenhaften Kumpel Mac gedrängt wird, sich endlich einen Job zu suchen. Nach etlichen Irrungen und Wirrungen wird mit einem Job in der Tasche - als Handy-Customizer - abends mit den Kumpels bei den "Razzzones" gefeiert.Bei vielen Episoden des Tages ist das Publikum dabei: im Badezimmer der Eltern, auf dem Arbeitsamt, im Getränkegroßhandel oder auf dem Polizeirevier. Dabei fehlen neben der Musik auch die witzigen Dialoge und Slapstick-Einlagen wie Schlägereien in Zeitlupe nicht. Absolut überzeugend sind auch die Darstellungen des Rolltreppe-Fahrens oder der abfahrenden U-Bahn.Das Ganze spielt in Berlin, beim Sprechgesang kommt immer wieder die "Berliner Schnauze" durch. Erzählt wird die Geschichte mit Musik, ganz ohne Gitarre oder Schlagzeug. Auch Playback-Einspielungen sind überflüssig, denn was der Mund nicht kann, braucht es nicht. Und der Mund kann so ziemlich alles - von Beats über Soundeffekte bis hin zur erkennbaren Melodie.Das alles ist schon gewöhnungsbedürftig, wenn man als Zuhörer und Zuschauer nicht zur Zielgruppe gehört. Sprache, Beats, Gesamteindruck - nicht das, was man sich etwa als Angehöriger der Ü 40-Generation unter einem kulturellen Abend vorstellt. Nicht nur die Jugendlichen tauchen ein in die Welt des "Beat-Boxen". Die vier "Musiker" auf der Bühne überzeugen mit dem, über das sie verfügen - neben ihren Mündern sind dies ihre Gestik und Mimik.Beim Publikum kommt das Stück an. Die Handlung hätte auch gestrafft werden können, aber im Mittelpunkt steht die Geschichte sowieso nicht unbedingt: Es geht um die Beats. Die vier Vokalkünstlern auf der Bühne - Kays Elbeyli, Philippe Zeidler, Johannes Welz und Raphael Schall - sind eine temporeiche Truppe, der man die Spielfreude in jeder Sekunde des Stückes anmerkt.Zu den Zuschauern gehören auch etwa 60 jugendliche Flüchtlinge, die in den Kursen und Sprachklassen verschiedener Weidener Schulen sitzen. Den Theaterbesuch ermöglichte ein Sponsoring des Lions-Club, Rotary Max Reger und der Volksbank-Raiffeisenbank Nordoberpfalz - auf Initiative der Kulturbühne.