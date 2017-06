Regensburg. Die Tage Alter Musik in Regensburg haben 2017 das biblische Alter von 33 Jahren erreicht und sich zu einem der bedeutendsten Festivals dieser Spezies entwickelt. Im Jahresrhythmus zaubern Ludwig Hartmann, Stephan Schmid und Paul Holzgartner Überraschungen, Entdeckungen und neue Erkenntnisse aus dem Hut.

Instrumente entscheiden

Beethoven authentisch

Am Samstag gehört der kammermusik-freundliche Neuhaussaal dem in Boston beheimateten "Beethoven-Project". Geigerin Susanna Ogata und Fortepianist Ian Watson haben die drei Sonaten op. 30 aufgelegt. Sie setzen auf "Hardware" wie sie Beethoven zur Verfügung hatte und lassen sich davon inspirieren: Ian spielt den schier vor Klangfarben sprühenden Nachbau eines Hammerflügels von Anton Walter (1752-1826) aus der Werkstatt von Paul McNulty (2000). Susanna benutzt eine feinsinnige Joseph-Klotz-Geige (1772) und einen klassischen Bogen mit gerader sehr elastischer Stange. Der heute gebräuchliche Tourte-Bogen hat eine festere, konkave.Musiziert man Beethoven mit "moderner Hardware", zum Beispiel aus der Schmiede von Steinway, kommen schon mal Zweifel am Können des Meisters auf: Wie kann er so extrem tiefliegende Akkordblöcke schreiben, die nur undefinierbare Harmonikwolken ergeben? Wie sehr tiefe, leise und schnelle Passagen, die kaum verständlich im Untergrund herumnuscheln? Hammerflügel und klassische Geige rehabilitieren Beethovens Intentionen: Das Gewölk ist identifizierbar, Nuscheln wird zu klarem Sprudeln, selbst tiefste Bässe sind von reicher Obertonaura umflort. Grandios!Ogata und Watson sind aber auch Meister im Dechiffrieren der "Software", der Partituren: Mit dem historischen Bogenmodell sprechen getrennte Striche hervorragend in der Bogenmitte, da braucht es die kunstvoll springenden Spiccato-Striche seltener. Das verleiht der Musik Eleganz und Geschmeidigkeit, die Artikulationen von Geige und Klavier harmonieren bestens. Wie weggebeizt scheint der Firnis eines Beethoven-Bildes mit herrischen und heroisch-pathetischen Zügen. An seine Stelle tritt das hochdifferenzierte Porträt einer sensiblen, feinsinnigen, blitzgescheiten, emotionalen, aber auch heißblütigen, ja hitzigen Persönlichkeit.In gut gelaunter Grundstimmung die A-Dur-Sonate op. 30/1, die beiden Musiker beseelen das gewichtige Adagio mit stiller Intimität. C-Moll-Dramatik in op. 30/2, zu Glanzpunkten geraten das wie improvisiert wirkende Adagio und das geistreich mit Taktbetonungen jonglierende Scherzo. Sanft wiegend bis beredt sprudelnd die G-Dur-Sonate op. 30/3, mit virtuoser Selbstverständlichkeit aus dem Ärmel geschüttelt und zu Recht mit Bravo-Rufen honoriert.___Informationen im Internet:http:// www.beethoven-project.com