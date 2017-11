"Am Freitag, den 29. Oktober, wird auf Gut Little Paddocks um 18.30 Uhr ein Mord stattfinden. Freunde werden gebeten, diesen Hinweis als Einladung aufzufassen." Diese irritierende Anzeige im Lokalblatt des beschaulichen Chipping Cleghorn lässt die Zahl besagter Freunde beachtlich steigen. Neugierde, auch der von der Gutsherrin angebotene Sherry, lassen dann auch gerne verweilen. Plötzlich geht das Licht aus. Ein Schuss fällt. Dann das grausame Bild ... Inspektor Craddock alias Erol Sander übernimmt den Fall. Doch je mehr Licht er in die Sache zu bringt sucht, desto mehr Schatten wirft er. Wird Miss Marple das mörderische Spiel durchschauen? Zu sehen ist das Stück am Donnerstag, 28. Dezember, um 20 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Wer kostenlos dabei sein will, schreibt bis Montag, 6. November, 12 Uhr eine E-Mail (Betreff: Ein Fall für Miss Marple) an freikarten@oberpfalzmedien.de - Name und Adresse nicht vergessen. Oberpfalz-Medien verlost fünfmal zwei Tickets für die Aufführung. Bild: exb/Goran Nitschke