Etliche Plätze in der Max-Reger-Halle bleiben unbesetzt, was auf jeden Fall denen anzulasten ist, die nicht gekommen sind und dadurch einen Kammerkonzertabend ganz besonderer Güte verpassen. Fünf exzellente Musikerinnen und Musiker haben sich zusammengetan und spielen an diesem Abend, an dem die 19. Weidener Max-Reger-Tage eröffnet werden, die drei Klarinettenquintette, die als Höhepunkte der Musik für Klarinette und Streichquartett gelten. Bürgermeister Jens Meyer freut sich über das Interesse an der Musik von Max Reger, die eine besondere Rolle in den folgenden Konzerten spielen wird.

Aufeinander abgestimmt

Regers letztes Werk

Bereits in den Anfangstakten des Klarinettenquintetts A-Dur KV 581 von Wolfgang Amadeus Mozart zeigt sich die Qualität der Musizierenden. Isabelle van Keulen (Violine 1), Ulrike-Anima Mathé (Violine 2), Volker Jacobsen (Viola) und Gustav Rivinius (Violoncello) spielen hervorragend weich aufeinander abgestimmt, und Sharon Kam (Klarinette) schafft es wunderbar, ihre Tongebung mit dem Streicherklang zu verknüpfen, so dass ein hochqualifiziertes Zusammenspiel hörbar wird. Damit erfüllen sie die Vorstellungen des Komponisten, der in dieser von ihm erfundenen Zusammenstellung den weichen Klang des Blasinstruments mit der den Streichern eigenen Ausdrucksstärke verknüpfte. Ein flottes und doch lyrisches "Allegro" eröffnet die Satzfolge. Ein wunderbar klangvolles "Larghetto" bietet der Klarinette Gelegenheit, singende Weisen vorzutragen. Das "Menuetto" verschafft den Instrumenten abwechselnd besonderes Gehör. Die Stimmung erlebt vor allem in den beiden Trios Alternativen, wenn Violine 1 und Bratsche sich abwechselnd einer Melodie widmen. Ein schlichtes Thema prägt das "Allegretto con variazioni". Es wird von den einzelnen Instrumenten in verschiedener und kunstvoller Manier variiert. Ein besonderer Genuss, dieser wunderbaren Musik in solch gekonnter Darstellung zu lauschen!Nach der ersten Pause erklingt das Klarinettenquintett h-Moll op 115 von Johannes Brahms. Auch hier formt das gemeinschaftliche Spiel die besondere Wirkung der Musik. Das "Allegro" wirkt durch die Klangfarben, die in elegischen Passagen wie in hektischen Tonfolgen erscheinen. Das "Adagio" beginnt und endet mit einer großen Melodie, die abwechselnd von Violine 1 und Klarinette vorgetragen wird. Dazwischen ertönt eine klangvolle Rhapsodie des Blasinstruments. Der 3. Satz lebt vom elegischen Beginn, der in einen raschen Hauptsatz in vorwärtsdrängender Art mündet. Auch das "Con moto" benannte Finale bringt fortschreitende Umspielungen eines Themas, die melodiereich aufeinanderfolgen. Den Schluss bildet eine Reminiszenz an den Beginn des Werks, und leise wie verträumt endet das gemeinsame Spiel.Der dritte Höhepunkt dieser Musikrichtung wird nach der zweiten Pause von den Künstlern angegangen. Auch bei Max Reger ist das Klarinettenquintett A-Dur op 146 ein Spätwerk, genau genommen sogar sein letztes Opus. So sagt es Dr. Alexander Becker vom Max-Reger-Institut in Karlsruhe in seinen einführenden Erklärungen. "Moderato ed amabile" ist der Anfangssatz überschrieben und klingt gemäßigt und meditativ, nicht so wild wie bei Reger manchmal üblich. Ebenso tönt das folgende "Vivace" zwar spielerisch schnell, aber auch zierlich. Das ruhige "Largo" ist von Umspielungen einer Melodie geformt. Zwar steht "Poco allegretto" über dem Finale, jedoch sind die einzelnen Variationen in verschiedenen Spielgeschwindigkeiten auszuführen und bringen damit unterschiedliche Eindrücke hervor. Auch diesem Werk werden die Interpreten voll gerecht. Damit endet ein Musikgenuss ganz besonders schöner Ausprägung.