Als das 17-Uhr-Läuten der Glocken der Michaelskirche verklang, begannen Orgel und Oboe mit ihrem Spiel: Am dritten Adventssonntag boten Edwin Sowisch und Hanns-Friedrich Kaiser den gut 100 Besuchern ein außergewöhnliches Musikerlebnis.

Mit Oboe d'amore und Orgel brachten die Musiker Kompositionen aus dem Barock bis zur Gegenwart zu Gehör. Die Oboe d'amore ist tiefer als die gewöhnliche Oboe gestimmt. Sie wird hauptsächlich bei Johann Sebastian Bach und Johann Strauß eingesetzt. Bachs "Fuga sopra: Magnificat" und Stanley E. Saxtons "Hark! The Herald Angels sing" spielte die Max-Reger-Orgel allein. In Bearbeitungen für Oboe d'amore und Orgel hörten die Kirchenbesucher unter anderem Georg Philipp Telemanns "Trio in A-Dur", "O Heiland reiß die Himmel auf" von Johannes Weyrauch, Franz Lehrndorfers "Zu Bethlehem geboren" und "Variations sur un Noel" des zeitgenössischen Komponisten Kees Schoonenbeck. Der in Neustadt geborene Musiker aus Neuendettelsau und Kirchenmusikdirektor Kaiser spielten Cèsar Francks liebliches "Panis angelicus". Das Konzert endete mit "Noel Alsacien".