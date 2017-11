Die südfranzösische Flamencogruppe "Juerga Flamenca", bestehend aus der Tänzerin Anette Darda , dem Sänger Mateo Campos, dem Gitarristen Antonio Cortes und der Tänzerin Olivia Muriel Roche präsentiert am Freitag, 10. November, ab 20 Uhr im Weidener Postkellersaal einen Flamencoabend. Die vier Künstler entführen in die Welt des Flamencos mit all ihren

Facetten von Liebe, Leid, Freude, Sehnsucht und Leidenschaft. Karten gibt es bei NT-Ticket-Vorverkaufsstellen und auf www.nt-ticket.de. Bild: Juerga Flamenca