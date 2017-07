Wie sehr das Kulturleben in Weiden und Umgebung vom Förderkreis für Kammermusik profitiert, zeigt die Jahreshauptversammlung: In ihr präsentiert der Verein wieder einige Glanzlichter für die kommende Saison.

Wahlergebnisse Auch Neuwahlen standen bei der Hauptversammlung des Förderkreises auf der Tagesordnung. Dabei bestätigten die Mitglieder Christoph Thomas als Vorsitzenden. Weitere Vorstandsmitglieder sind Harald Roth (Zweiter Vorsitzender und zugleich künstlerischer Leiter), Falk Knies (Schatzmeister), Christoph Skutella (Schriftführer und Öffentlichkeitsarbeit), Hanns-Friedrich Kaiser (Beisitzer), Janusz Skutella (Beisitzer) und Johannes Zintl (Kassenprüfer). (sbü)

Kassenprüfung, Entlastung, et cetera: Schnell waren die Pflicht-Tagesordnungspunkte bei der Tagung des 373 Mitglieder zählenden Vereins abgehandelt. So blieb der Versammlung um Vorsitzenden Christoph Thomas Zeit, sich mit den Themen zu beschäftigen, die am meisten bewegen.Das ist nicht zuletzt die neue Konzertreihe in der Saison 2017/18. Auch sie soll wieder "Leuchttürme" bieten. Immerhin hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" im vergangenen November einen Bericht über das Reger-Klavierduo-Konzert mit Markus Becker und Igor Levit betitelt mit: "Die Provinz leuchtet" - woran stolz erinnert wurde. Damit sich das wiederholt, bleibt die bewährte Strategie, "Hochkaräter und Newcomer mit großem Potenzial nach Weiden zu holen", formulierte künstlerische Leiter Harald Roth. Weil auch "Hörgewohnheiten gebrochen werden sollen", verzichten die Programmgestalter auf Klassiker, die überall zu hören sind.Mit dem "Artemis Quartett" am 26. November und dem "Armida Quartett" am 9. März werden laut Roth "zwei der weltbesten Streichquartette" zu hören sein. Die Konzertreihe beginnt mit einem Klavierkonzert mit Yojo Christen. Der inzwischen 21-Jährige habe das "Klavierspielen vor dem Notenlesen gelernt", erzählt Roth. Eine besondere Geschichte gehe auch der Aufführung von Gioachino Rossinis "Petite Messe Solonelle" am 2. Februar voraus: "Die ganze Produktion ist ein echtes Weidener Kind", sagte Roth. Die gesamte Konzertbesetzung, unter anderem mit dem Bassisten Michael Volle und Sopranistin Gabriela Scherer, wurde von hier aus organisiert. Auch die Proben finden in Weiden statt.Ein "weiteres Highlight" versprach Roth für 13. April mit dem "Arte Ensemble" und dem Erzähler Dominique Horwitz. Am 15. April folgt ein Sonderkonzert mit dem Pianisten Markus Becker als Matinée in Zusammenarbeit mit dem Jazz-Zirkel.Im Rückblick auf die vergangenen zwölf Monate berichtete zweiter Vorsitzender Roth, durchschnittlich 350 zahlende Zuhörer hätten die Konzerte besucht. Das Konzert mit Juliana Avdeeva sei vom Bayrischen Rundfunk aufgezeichnet worden. Viel Lob habe es auch für die "Singphoniker" und Cuarteto Casals gegeben. Die Kritik am Auftritt junger Musiker beim Konzert des "Kodaly Quartetts" sei "nachvollziehbar", meinte Roth, aber "die Förderung junger Musiker ist Aufgabe des Vereins". Künftig soll auch auf Facebook geworben werden, um weitere jüngere Konzertbesucher zu gewinnen.