"Klein & Kunst" 2017/18 Dirk Darmstädter am 5. Oktober: 1988 stürmte die erste Single seiner "Jeremy Days", "Are You Inventive", die Charts, es folgten Hits wie "Brand New Toy". Seinen letzten großen Auftritt hatte Darmstaedter beim "Bundesvision Song Contest" 2010. Vier Jahre später gründete er das Label "Teaneck Records", bei dem sein aktuelles Solo-Album "Before We Leave" erschien.



Tom Liwa am 16. November: Der Sänger und Mitbegründer der "Flowerpornoes" besticht auch als Solokünstler mit poetischen Texten und Musik abseits des Mainstreams.



Ida Gard am 7. Dezember: Die Pop-Diva aus Dänemark schlug nach dem Sieg bei einem Radio-Wettbewerb ein Major-Angebot aus, um eigene Wege gehen zu können. Mit Erfolg, der sich auch daran ablesen lässt, dass Bob Dylan sie mit auf Tour nahm.



"Diamond Dogs" am 25. Januar: Mit Kontrabass, Stromgitarre und Gesang spielt das Duo aus Regensburg "Country Noir".



"Le Bang Bang" am 22. Februar: Männlicher Bass trifft auf Frauenstimme. Sängerin Stefanie Boltz und der aus Schwandorf stammende Kontrabassist Sven Faller, die von München aus operieren, präsentieren ihr Live-Album "Pure".



"Sorry Gilberto" am 15. März: Erneut ein Duo, aber diesmal aus Berlin und mit Indie-Folk im Gepäck. "Twisted Animals" hat es sein viertes Album genannt, das vor einem Jahr erschienen ist.



Ulrich Zehfuß am 26. April: Im Jahr 2006 löste er seine Band "BUNT" auf, 2016 brachte er sein Soloalbum heraus: "Dünnes Eis".



Alfred Hertrich am 3. Mai: Der Grafikdesigner aus Störnstein ist auch ein meisterhafter Gitarrist - und nebenbei Gründer des Weidener Jazz-Zirkels.



Die Überschrift lautet wieder "Klein & Kunst" - doch darunter tauchen schon mal ziemlich große Namen auf. Zum Beispiel "Peter Finger": Der bekannte Akustik-Gitarrist eröffnete vor wenigen Tagen die neue Saison der Konzertreihe im Untergeschoss der Max-Reger-Halle. Am 5. Oktober gefolgt von Dirk Darmstädter, der in den 80er Jahren mit seiner Band "Jeremy Days" Pop-Hits landete. Und dann, am 16. November, kommt auch schon Tom Liwa, Chef der deutschen Underground-Helden "Flowerpornoes".Und das ist nur der Anfang eines Programms, das Organisator Stefan Voit so beschreibt: "das Beste, das wir je hatten". Es ist immerhin die fünfte Auflage der Kleinkunst-Reihe unter dem Dach der städtischen "Kulturbühne". Doch trotz der unbestrittenen Qualität der Künstler ließ der Publikumszuspruch bisher meist zu wünschen übrig. Rund 60 Besucher fasst der kuschelige Saal in der Reger-Halle. Voit zählt "durchschnittlich 35 Leute" - und das sei "in einer 45 000-Einwohner-Stadt und einem 90 000-Einwohner-Landkreis, plus Studenten" einfach zu wenig.Der Organisator räumt ein: "Klein & Kunst" habe sich noch nicht so etabliert wie etwa "Live im Stadtbad", sein inoffizieller Vorgänger, der auf ein größeres Stammpublikum bauen konnte. Woran liegt's? Kleinkunst bleibe allgemein in einem immer größeren Kulturangebot oft auf der Strecke, versucht sich NT-Kulturchef Voit an einer Erklärung. "Das Publikum scheut Experimente, geht lieber zu Künstlern, die es bereits kennt." Und es sei erklärtes Ziel von "Klein & Kunst", auch mal Unbekanntes nach Weiden zu holen. Mit ähnlichem Ansatz operiert "das sündikat" bei der teils parallel laufenden "Sünde"-Saison, als Konkurrenz empfindet Stefan Voit den Kulturverein nicht. "Er wendet sich an ein jüngeres Publikum - und wir sprechen unsere Termine ab."Aber vielleicht wird mit dem "bisher besten Programm" ja alles besser. Die Mischung scheint zu stimmen - zwischen Bekanntem und Unbekanntem, zwischen Kuriosem wie von der Dänin Ida Gard (7. Dezember) und Wohlklingendem wie vom Chanson-Duo "Sorry Gilberto" (15. März). Auch dem Anspruch, regionale Künstler zu fördern, wird der Veranstalter wieder gerecht: unter anderem mit den "Diamond Dogs" aus Regensburg (25. Januar) und "Le Bang Bang" mit Schwandorfer Beteiligung (22. Februar). Am 3. Mai beschließt der Störnsteiner Künstler und Gitarrist Alfred Hertrich, bekannt als Jazz-Zirkel-Macher, die Saison 2017/18.Und dann wäre es wieder an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Auf der Kippe stehe die Reihe noch nicht, sagt Voit: "Unser Defizit war immer sehr gering." Ob vielleicht ein Ortswechsel für eine größere Resonanz sorgen könnte? Passen Kleinkunst und Max-Reger-Halle möglicherweise nicht so ganz zusammen? "Es gibt leider keine Alternative in Weiden", meint Stefan Voit. Dann stutzt er kurz, weil ihm doch noch eine eingefallen ist: "Notfalls mache ich halt Wohnzimmer-Konzerte. Bei mir zu Hause." So oder so - "es geht immer weiter".