Musikalische Grenzverkehr bei der fünften Sommermatinee in der Josefskirche: "Prag trifft Weiden, Folklore und Pop treffen Klassik". Unter diesem Motto bescherten Klara Grusová aus der tschechischen Hauptstadt und Luis Denz, der langjährige Kirchenmusikdirektor, knapp hundert Zuhörern ein großes Erlebnis. Die 17-jährige Grusová, Schülerin am Gymnasium in Prag, perfektioniert in den Sommerferien ihre Deutschkenntnisse am Kepler-Gymnasium. Durch Lenka Dreythaller, Betreiberin von Denz' Stammlokal Café Frieden, kam sie mit dem Förderkreis für Kirchenmusik in Kontakt.

Ihr Mezzosopran beeindruckte bei dem durch Louis Armstrong bekannten "What a wonderful World" genauso wie bei "He's got the whole World in his Hand". Kräftig und tonsicher gab Grusová Leonard Cohens "Halleluja" und wagte sich an so schwierige Stücke wie "The Rose" von Amanda McBroom oder "Memory" aus "Cats". Auch "Jesus bleibet meine Freude" von Johann Sebastian Bach, begleitet vom fröhlichen Auf und Ab der Eisenbarth-Orgel, sang die junge Künstlerin in beeindruckender Manier. "Altmeister" Denz brachte die "Pastorale" und das "Präludium D-Dur" von Friedrich Smetana, das "Präludium in C" von Josef Seger sowie die "Pastorale" von Jan Krittel Kuchar dar. Sängerin Grusová schloss das 45-minütige Kurzkonzert begeisternd mit "Amacing Grace".Zwischen die einzelnen Blöcke streute Barbara Dreythaller prosaische Texte ein. Die zehnjährige Kepler-Gymnasiastin las mit ausdrucksvoller Stimme von unserer Verantwortung für die Welt, von Glaube, Liebe und Hoffnung. Sie las auch im Wechsel mit Grusovás Gesang einen Irischen Segen: "Möge die Straße uns zusammenführen". Die Matinee am kommenden Samstag nach dem Zwölf-Uhr-Läuten werden Sängerin Mirijam Denz und Stefan Schultes an der Orgel gestalten.