Am Donnerstag, 15. März, gastieren die Amigos um 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle in Weiden. Die Amigos sind derzeit das Maß aller Dinge im internationalen Schlagergeschäft und sorgen für grenzenlose Begeisterung im gesamten deutschsprachigen Europa. Mit der "Gold-Tour 2018" bringen die Brüder ihre ganz großen Hits auf die Bühne. Karten: "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen. Bild: exb