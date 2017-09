Peter Finger - mit diesem Namen ist man natürlich der Mann für die Wortspiele. Gerade wenn es sich um einen Musiker handelt, der exzellent die Gitarre spielt. So verwundert es auch nicht, dass der Künstler mit seiner "Finger"-Fertigkeit die Zuhörer um die "Finger" wickelt. So viel also zu den mehr oder weniger originellen Wortspielen.

Für die aktuelle "Klein & Kunst"-Saison im Untergeschoss der Max-Reger-Halle sowie für Organisator Stefan Voit ist es am Donnerstagabend ein Auftakt wie er besser nicht sein kann: Ein ausverkauftes Haus gepaart mit einem über zweistündigen Konzert der Extraklasse. Dass mit einer Gitarre ziemlich viel möglich ist, ist bekannt. Die Art und Weise, mit der Peter Finger dies allerdings in Weiden demonstriert, lässt erst einmal andere Instrumente oder gar Gesang komplett vergessen. Beide werden an diesem Abend definitiv nicht gebraucht.Was sich da auf der Bühne abspielt, hat viel mit einer symbiotischen Einheit zwischen Mensch und Instrument zu tun. Unaufdringlich, unterhaltsam und sympathisch erzählt Finger aus seinem Leben und über die Entstehung seiner Lieder. Lieder, die in den meisten Fällen eine Länge epischen Ausmaßes erreichen. Schließlich braucht die Kunst des Fingerpickings - das ist das Metier Fingers - seinen Platz und seine Zeit. Und die Suche nach der Schublade, die der Zuhörer vielleicht aufmachen möchte, um Finger hineinzustecken, kann man sich getrost schenken. Denn was es nicht gibt, kann man nicht entdecken. Die Mischung macht's bekanntlich - auch an diesem Abend. Folk, Jazz, Klassik, südamerikanische Rhythmen und so gut wie alles andere, das man sich noch stilistisch vorstellen kann, vollbringt Finger. Melodien aus der ganzen Welt verarbeitet er in seinen Werken, mit Leidenschaft und Liebe zum Detail trägt er sie vor. Mal rasant und temperamentvoll, dann wieder romantisch, verträumt und melancholisch.So nebenbei erfahren die Zuhörer, was Finger zu den einzelnen Kompositionen animiert hat - die lange unentdeckte Verwandtschaft seiner Frau mit Chopin, ein einwöchiger USA-Aufenthalt bei einem befreundeten Kollegen, die erste selbstgebaute Gitarre und auch die Erinnerung an die verstorbene Mutter und den verstorbenen besten Freund.Mit seiner Musik lässt Finger tief in seine Seele blicken, in einer Sprache, die jeder versteht. Das Publikum ist schlichtweg begeistert, jedes Werk wird mit kräftigem Beifall belohnt. Die komplexen Melodien, die eindringliche Rhythmik und die große Vielseitigkeit Fingers kommen bei den Zuhörern an. Nicht ohne Zugaben darf der Gitarrenvirtuose die Bühne verlassen.