Die Königin der Instrumente teilt bisweilen das Schicksal anderer Chefinnen: Es kann einsam um sie werden, gerade wenn der liturgische Rahmen einem konzertanten weicht.

Nachhilfe bitte!

Präsente Führung

Beim Orgelabend von Gerhard Weinberger in St. Michael zählt man gerade mal an die 100 Ohren. Anders als bei den Selbstläufern Kammermusik oder Orchester sind es offenbar Orgelabende, die extra Rückenwind brauchen, nicht nur Orgelwind in den Laden und Pfeifen. Das hörenswerte Konzert Weinbergers wurde kaum nachdrücklich beworben, die Präsentation ist nur routiniert, hinsichtlich der Stücke werden die Hörer ohne Erläuterung alleine gelassen, die Disposition der Orgelregister ist nicht nachzulesen.Beim einleitenden Dankpsalm op. 145/2 von Max Reger (Kriegsjahr 1915) hören wir Zitate der Choräle "Was Gott tut, das ist wohl getan" und "Lobe den Herren", in der Partitur ist notiert "Dem deutschen Heere". Reger als Gotteskrieger? Bestimmt nicht! Aber das lechzt nach Erklärung. Jaromir Weinberger (1896-1967) musste als Jude 1938 in die USA emigrieren, er passte nicht in die damalige "Leitkultur". Seine "Dedications - Five Preludes" sind vornamentlich genannten Frauen gewidmet, er bevorzugt (anders als Reger) wenig die Polyphonie, mehr Melodien mit hochromantischer Begleitung, man erlebt sie als Charakterstudien.Die melancholische Miriam, die phlegmatisch seufzende Rachel, die heiter dahin segelnde Ruth, die selbstbewusste Debora, die Esther mit ihren zwei unterschiedlichen Wesenszügen.Das Impromptu von Joseph Haas (1879-1960) sprengt die formalen Vorgaben seiner Gattung, es frappiert mit dramatischen Ausbrüchen, die freilich bald wie entschuldigend zurück genommen werden, Reger wäre das nicht in den Sinn gekommen.Regers Bearbeitungen von Lutherchorälen (aufgemerkt: Regertage-Motto "Reformation"!) aus op. 67 und op. 79b verdienen Hochachtung: Jede ist mit reicher Phantasie gestaltet: "Nun komm, der Heiden Heiland" als 5-stimmiger Choralsatz, "Nun freut euch, liebe Christen" mit Choral im Tenor und freudig swingenden Pedalbass, "Vater unser im Himmelreich" mit oktaviertem Echo jeden Verses, da sprechen Erde und Himmel miteinander. "Ein feste Burg ist unser Gott" mit unerschütterlich posaunierendem Choral im Pedal. Höchste kompositorische Kunst trifft Textdeutung.Zum Abschluss nach der lyrischen Canzona op. 65/9 dann Fantasie und Fuge d-Moll op. 135b (Richard Strauss in besonderer Verehrung gewidmet), Gerhard Weinberger spielt sie wie das gesamte Programm mit technischer und musikalischer Souveränität, die präsente Führung der polyphonen Stimmen, die sorgsame Agogik verdienen nichts weniger als Hochachtung. Er hat alle Stücke sorgsamst einregistriert, selten hat man die Farben der Weimbs-Orgel so plastisch erlebt, allerdings auch die blasse Indifferenz der An- und Absprache der Pfeifen. Ein Orgel-Abend mit etwas viel getragenen Stücken, ein Abend der mehr Achtung als Begeisterung hinterlässt.