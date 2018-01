Im dritten Konzert der Weidener Meisterkonzerte - am Freitag, 2. Februar, - gibt es mit Gioachino Rossinis "Petite Messe Solenelle" ein ganz besonderes Highlight und Unikum der Musikgeschichte. Präsentiert wird das Werk von Chorwerk Ruhr, Gabriela Scherer (Sopran), Anke Vondung (Alt), Tilman Lichdi (Tenor), "Weltstar" Michael Volle (Bass), dem Duo "Tal & Groethuysen" (Klavier), Max Hanft (Harmonium) unter Leitung von Florian Helgath. Beginn ist um 20 Uhr in der Max-Reger-Halle. Karten gibt's bei der "Amberger Zeitung", "Der neue Tag" in Weiden, "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen.