Glenn Miller Orchestra gastiert am 22. März in der Max-Reger-Halle

Sie sind Garanten für authentischen Swing-Sound einer Big-Band und versetzen ihr Publikum zurück in die Zeit der Jukeboxes der 30er und 40er Jahre. Mit ihrem neuen Programm "Jukebox Saturday Night" kommt das Glenn-Miller-Orchestra unter Leitung von Wil Salden nach Weiden. Im Gepäck haben sie Titel wie "What A Wonderful World", "Blue Moon", "Everybody Loves My Baby" und "Moonlight Serenade".

Am Donnerstag, 22. März, spielen die Musiker in der Max-Reger-Halle. Karten gibt es in der Weidener Touristen-Information zu kaufen - und bei Oberpfalz-Medien zu gewinnen. Wir verlosen drei Mal zwei Eintrittskarten. Wer an der Verlosung teilnehmen will, ruft unter der Nummer 0137808401627 an und spricht das Stichwort "Jukebox", Name, Adresse und Telefonnummer aufs Band.Jeder Anruf aus dem Festnetz kostet 0,50 Euro (Mobilfunkpreise können abweichen). Der Anschluss ist bis 8. Februar, 10 Uhr, geschaltet. Rechtsweg ausgeschlossen. Mitarbeiter des Medienhauses und ihre Angehörigen dürfen nicht teilnehmen. Die Gewinner erklären sich mit der Veröffentlichung ihrer Namen einverstanden. Viel Glück!