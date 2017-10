In Reihe und in silbernen Glitzeranzügen. So stellen sich die Frontmänner von "Grand Slam" bei ihrer "Funk Cruisin'-Tour auf der Rothenstädter "Salute"-Bühne auf. Wuchtig dröhnt der Funk aus mehreren Kehlen durch den Raum. Das Publikum ist begeistert.

Das "neverending Intro" schaffte es, dass sich die Fans unverzüglich auf der Tanzfläche bewegten. Fetter Funk dröhnte durch den Raum, vier Sänger forderten rhythmisch "Uh! Ah! Put the funky thang on". Dabei hatte man nicht das Gefühl, Künstler aus Amberg vor sich zu haben. Vielmehr versetzte der Auftritt das Publikum in die Atmospähre eines New Yorker Clubs. Oliver "4-wheel" Allwardt, "Papa Joe" Palmer Murphy, Ashonté "Dolo" Lee und der vielseitige Eric Rohner (Gesang und Saxophon) stellten die Front-Truppe. Es dauerte nicht lange, und vor der Bühne wurde es nicht nur sehr eng, sondern auch unerträglich heiß.Keyboarder Toby Mayerl ist das Herz der Truppe. Seit über 30 Jahren frönt er dem Funk im Stil von George Clinton und dessen P-Funkology. Ja, "Grand Slam" gibt es bereits seit über 30 Jahren, wenn auch inzwischen Musiker mitmischen, die damals noch im Windelalter oder gar nicht geboren waren. Und obwohl Toby immer noch aussieht wie höchstens 40, macht inzwischen bereits seine erwachsene Tochter Mercedes mit, nicht nur am Merchandising-Stand, sondern auch mit einer sexy Tanznummer auf der Bühne.Auf ihrer neuen Scheibe "Funk Cruisin' - The Neverending Voyage" sind viele tanzbare Hits. Die neueren Stücke sind auch im 80s-Elektrosound und als Daft-Punks-Disco-Funk aufgenommen.Unspektakulär schlich sich plötzlich vom Eingang her ein Mann auf die Bühne. Es war der "Special Guest" Gary "Mudbone" Cooper, der mit großem Applaus begrüßt wurde. Gary ist langjähriges Mitglied von George Clintons Parliament-Funkadelic, die 1994 in die Rock'n'Roll Hall-of-Fame aufgenommen wurden. "Drunk Cruisin' oder "We just wanna make is funky", der Gast fügte sich nahtlos in die Amberger Truppe ein.Elektrisierend fuhr den Tänzern der Rhythmus besonders des Saxophons in die Glieder. Auch zum Mitsingen animierte das Sängerquintett. Und die Musiker? Da stand Rockgitarrist neben Rapper, dazu Synthie-Piano, Saxophon, und Ralf "RPM" Ritter mit seinen Turntables für die Pausen. Der Jüngste "Grand Slammer" war der Bassist Stephan Nachreiner, der mit tollen Soli und dicken Hip-Hop-Grooves perfekt ergänzt. Auch wenn Sänger "Dolo" meinte, es sei "Time 2 get paid", drängten die Zuhörer auf Zugabe. Also drängte sich nochmal Gary "Mudbone" Cooper auf die Bühne: emeinsam gaben sie eine fulminante Abschiedsnummer zu ihrer "Neverending Voyage".