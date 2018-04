Mundart lockt - und das selbst bei sommerlichen Temperaturen. Stadtheimatpfleger Günter Alois Stadler freut sich über die zahlreichen Zuhörer im Kulturzentrum Hans Bauer.

Als Autoren stellte Stadler mit Wolfgang Leo Bäumler einen Lehrer und "Keihbriddschå" vor, der viele Ideen bei Wirtshausbesuchen sammelt, Markus Kessler aus Windischeschenbach, der noch Zeit findet, "Mordsgedichte" zu schreiben, obwohl er Intercity-Lokführer ausbilden muss, und Gertraud Mois aus Denkenreuth, die "immer wieder das Niveau der Lesungen hebt".Die vier Mundart-Autoren trugen eine bunte Palette selbst verfasster Gedichte und Sprüche vor und erzählten ihre Geschichten. Für die musikalische Gestaltung sorgte Theo Helgert, der schmissige böhmische Polkas und volkstümliche Evergreens auf seiner Steirischen spielte und mit seinen Witzen für eine lockere Atmosphäre sorgte. Er sang vom weisen Marabu, davon, dass alle Maschika lieben, vom Frühling in Sanssouci, von den wilden Rosen aus Böhmen und verabschiedete sich mit "Lasst's mir mei boarische Ruah".Bäumler trug gekonnt lustige Erzählungen vor, die von amourösen Begegnungen handelten. Da gab es Schwierigkeiten mit dem schnellen Internet, bei dem auf "Lieferando.de" alles Mögliche bestellt werden kann. In "Kupplung richten" erklären Bauer und Magd dem Nachbarn damit ihr Liebesspiel unterm Bulldog, doch der empfiehlt ihnen die Bremsen zu richten, denn ihr Traktor sei schon lange hinunter ins Dorf gerollt. Verzweifelt seufzt der Lehrer bei der Organisation des alljährlichen Weihnachtsspiels in der Schule: "As letzte Mal, dass ich a Krippenspiel mit solche Gribbl spiel!" Eine Wortspielerei über den "Schlooch" und ein oberpfälzisches Gemisch mit französischen Wörtern fanden ebenso viel Anklang beim Publikum.In den Erzählungen in Reimform von Markus Keßler überwog ebenfalls die humorvolle Seite. So hat er seine Probleme, ein Gedicht zu verfassen und sinniert beim Wein darüber nach, ob ein Zwerg in ein Riesenrad darf, wo Purzelbäume wachsen, ob ein Raumschiff mit lauter Astronautinnen unbemannt ist und ob Katzen beim Training Muskelkater bekommen. In "Midlife-Crisis" verwirft ein älterer Ehemann schnell seine Gedanken an die Suche nach einer Jüngeren, als ihm seine Frau klarmacht, dass er dann wegen ihrer finanziellen Forderungen schnell wieder ein einfaches Leben wie früher wird führen müssen. In "Caprio-Fahren" kann ein 50-Jähriger im Porsche, den die Polizei beim Rasen erwischt, einer Anzeige entgehen, weil er eine ungewöhnliche Erklärung dafür hat: Seine Frau sei vor Jahren mit einem Polizisten durchgebrannt und nun hätte er Angst gehabt, dass dieser sie ihm wieder bringen würde. Eher nachdenklich zeigte sich der Autor, als er die Scheinheiligkeit so mancher Teilnehmer an einer Beerdigung schilderte.Auch die Gedichte von Gertraud Mois befassten sich mit alltäglichen Gegebenheiten. Sie erzählte von einem Kind, das verschämt die Ostersemmel in der Osternacht entgegennimmt, fragt, warum ein Gesteck an der Haustür mit dem Gruß "Welcome" versehen ist, obwohl es doch in Amerika nie mit "Grüß Gott" gezeichnet sei. Mois machte sich positive Gedanken über die Eltern, erzählte vom Wurm in der Kirsche, die man ruhig weiteressen könne, da "heute nicht Freitag sei", und amüsierte sich darüber, dass Heidelbeeren aus Chile Bioprodukte seien.In einem "ein bisschen authentischen Gedicht" erzählte Stadler wie er sich so fühle: "Mal so, mal so!" In "Da Girgl wird Vorstand" beendet dieser seine erste Grabrede nach ein paar Beruhigungsschnäpsen mit "Ruhe in Frieden und bleib g'sund." In "Liebeswerbung" erntet er für seine Flirtgedanken nur knappe, abweisende Kommentare. Auf dem Heimweg vom Wirtshaus gerät der Mann in der Erzählung "Überraschung" beim Fensterln an die Großmutter seiner Angebeteten. Schließlich lässt Stadler in "Theo, spiel auf!" den Musikanten des Abends hochleben.