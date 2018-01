"Wenn der Vorhang zwei Mal fällt" - unter diesem Titel präsentieren Heißmann & Rassau am Donnerstag, 15. Februar, eine furiose Zwei-Mann-Show auf den Brettern der Max-Reger-Halle. Zuschauer erleben Frankens beliebte Komödianten in einer hinreißend witzigen Liebeserklärung ans Theater und seine vielseitigen, überdrehten und oft genug auch völlig durchgeknallten Protagonisten. Die zwei Verwandlungskünstler stürzen sich dabei in spannende Erlebnisse sowie absurde Abenteuer vor, hinter, über und manchmal auch unter der Bühne. Dabei schlüpfen sie wieder in jede Menge verrückter Rollen vom großspurigen Kulturreferenten über den aufgeblasenen Kritiker oder die liebestolle Garderobiere bis zum zerstreuten Kartenabreißer und viele irrwitzige Charaktere mehr. Brandneue Sketche und Klassiker aus den Anfangsjahren sind ebenso dabei wie die Kult-Witwen "Waltraud & Mariechen". Karten gibt es im Vorverkauf am NT-Ticketschalter.