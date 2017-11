Schon zum vierten Mal war am Sonntag das Artemis-Quartett-Berlin zu Gast beim Förderkreis für Kammermusik. Selten machen die Weidener Meisterkonzerte ihrem Namen solch herausragende Ehre!

Apollinische Emotionen

Komponierte Lebenskunst

Gleichberechtigung statt Gleichmacherei: Es steht im Credo der vier Musiker, sich die Freiheit individueller klanglicher Profilierung zu erlauben. Die beiden Violinen - schier unfehlbar Vineta Sareika und Anthea Kreston - pflegen einen aus Samt und Seide gewebten Ton. Gregor Sigl lässt seine Bratsche herzenserwärmend weich und wolkig, nie knatschig klingen, Eckart Runge sein Violoncello einmal mit tenoraler Strahlkraft, das andere Mal mit knurrig-knackigen schwarzen Bässen.Die Früchte dieses Klangkonzepts ernten die Artemisaner am Sonntag beim Förderkreis für Kammermusik in der Max-Reger-Halle bei allen polyphonen Passagen, die auch im wildesten Getümmel mit geradezu apollinischer Transparenz über die Rampe kommen. Eine Klasse für sich bildet die sensationelle Pianokultur des Quartetts: Ihr zurückgenommenes, aber dennoch berührendes, geradezu beschwörend vor Intensität bebendes Piano lässt staunen und lässt dem Forte Raum zu erhabener Größe, die nie plärrig daherkommt. Grandios die makellos intonierten Akkorde, einmal stählern strahlend angesetzt, das andere Mal mit versöhnlich-verbindlichem Vibrato belebt. Dieses perfekt beherrschte Handwerk trifft auf ein stimmiges interpretatorisches Konzept. Mendelssohns von sanguinischer Stimmung und unbändiger Spielfreude getragenes Quartett D-Dur op. 44/1 hat Champagner im Blut.Im Mittelteil des Menuetts wispern und schwärmen nächtliche Waldgeister durch den Raum. Ergreifend singt das Andante, selten hat man die Begleit-Sechzehntel so feinnervig artikuliert gehört. Ein atemberaubender Wirbelwind durchfegt das Presto.Das Quartett fis-Moll op. 108 von Schostakowitsch reflektiert den Tod seiner Frau Nina. Seine Themen sind die Endzeit-Erfahrung Tod, Schock, Auflehnung und letztlich altersweise Akzeptanz des Unausweichlichen, aber nie larmoyante private Befindlichkeit. Die Vier spielen lakonisch, ungeschönt, herb; eine magisch-irreale Klangwelt, ein unter die Haut gehendes Dokument großer, am Schicksal gereifter Lebenskunst.Schon bei der langsamen Einleitung von Robert Schumanns Quartett a-Moll op. 44/1 scheint jede Note vor Intensität zu vibrieren, Energien stauen und entladen sich Elmsfeuer-gleich knisternd im Scherzo wie im ungemein farbig schattierten Presto, das trotz aller aufwühlenden Emotionen nie kraftmeierisch-derb auftrumpft. Da ersteht das Bild des selbstbewussten Schumann, der um seine Geliebte kämpfte, der seine Frau innig liebte. Nach dem frenetischen Applaus der Bach-Choral "Des heil'gen Geistes reiche Gnad", sie wirkte wohl bei diesem extraordinären Konzert.