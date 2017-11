Bereits seit 2005 ist Herbert Pixner nun mit seinen musikalischen Mitstreitern als "Herbert Pixner Projekt" on Tour, bestritt seither an die 1000 Konzerte und begeistert sein Publikum nach wie vor mit außergewöhnlichen Eigenkompositionen, atemberaubenden Improvisationen und charmant-ironischen Moderationen. Am Freitag, 10. November, gastiert der Südtiroler um 20 Uhr mit seinem "Herbert Pixner Projekt" in der Max-Reger-Halle in Weiden. Einlass ist um 19.15 Uhr. Karten gibt's im Vorverkauf bei der "Amberger Zeitung", bei "Der neue Tag" in Weiden, bei der "Sulzbach-Rosenberger Zeitung", im Internet auf www.nt-ticket.de sowie bei allen NT-Ticket-Vorverkaufsstellen in der Region. Bild: hfz