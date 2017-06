Die Neustädter Hobbykünstlerin Rita Beutler will den Menschen mit ihren Bildern eine Freude bereiten. 14 ihrer Aquarelle stellt sie momentan bei Dornrose in der Beratungs- und Fachstelle gegen sexualisierte Gewalt aus.

(prh) "Ich habe extra freundliche, positive Bilder für die Ausstellung ausgewählt. Bei Dornrose suchen Menschen, die eher nur die dunklen Seiten des Lebens kennen, Rat und Hilfe", informiert die Hobbymalerin, die 1941 geboren wurde.Ihre große Zuneigung gilt Motiven mit Kindern, Federvieh und Blumen. Dabei kann sich der Betrachter das Herz an den farbenfrohen und lebensbejahenden Motiven erwärmen. Bereits in ihrer Kindheit entdeckte sie ihre Leidenschaft zum Malen.Künstlerisch verwirklichen und weiterbilden konnte sie sich erst im Ruhestand - mit Aquarellkursen unter anderem beim Berliner Künstler Andreas Matern, beim Künstler und Dozenten Ernst Umann sowie bei Helga Naubert. Beutler ist Mitglied im Arbeitskreis Kunst im Oberpfalzverein Neustadt und im Oberpfälzer Kunstverein. Seit Jahren präsentiert die Neustädterin ihre Werke bei Einzel- und Gemeinschaftsausstellungen in Weiden und Umgebung.Die Bilderausstellung kann nach telefonischer Anmeldung unter 0961/33099 in der Zeit von 9 bis 13 Uhr bei Dornrose in der Goethestraße 7 in Weiden besichtigt werden.