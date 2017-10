Die Leiterin des Kulturamts der Stadt Weiden, Petra Vorsatz, begrüßt die zahlreichen Anwesenden und gibt ihrer Freude Ausdruck, dass nun wieder einmal im schönen Saal des Bayernwerks ein Konzert stattfindet. Dann kommen die Musiker zur Empore nach vorn. Zusammen mit Jitka Hosprová (Viola) und Petr Sporci (Violoncello) interpretiert das Zemlinsky Quartett, also die Herren Frantisek Soucek (Violine 1), Petr Strizek (Violine 2), Petr Holman (Viola) und Vladimir Fortin (Violoncello), ein Musikstück ihres Namensgebers.

Exquisites Programm

Mitreißend gespielt

Das "Lied für Streichsextett" von Alexander Zemlinsky im Arrangement von Vladimir Fortin ist eine wunderbar verhalten klingende Melodie, die durch die Instrumente gleitet und zart begleitet wird. Ein gelungener Einstieg in ein exquisites Programm. Es folgt das erste Hauptwerk des Abends, das Streichsextett F-Dur op 118 von Max Reger. Auch in diesem Werk zeigt sich die unabhängige Gestaltung von Musik, wie sie Reger zwischen der Formbetonung des 19. Jahrhunderts und der Tonfreiheit des beginnenden 20. Jahrhunderts gepflogen hat.Das "Allegro energico" beginnt rasant. Selbst einige etwas ruhigere Zwischenspiele können diesen Gesamtcharakter nicht ändern. Insgesamt ein polyphon unruhiges Charakterstück, das von den Musikern mitreißend gestaltet wird. Dem wuchtigen Satz folgt ein "Vivace". Also nicht etwa Beruhigung, sondern noch schnellere Tonfolgen beherrschen die ernste Stimmung trotz tänzerischem Scherzo-Dreivierteltakt. Das "Trio" in der Mitte bezaubert mit seiner großen Melodie. Umso wilder erscheint die Wiederaufnahme des Scherzos in der Wiedergabe durch das Streichersextett. Dann erst folgt wirklicher Kontrast: Das "Largo con gran espressione" lebt, wie der Titel schon sagt, vom großen Ausdruck.Von Reger ist die Aussage überliefert, dieser Satz sei ein Gebet. Das Ausdrucksvermögen der Spielenden bringt klar diese besondere Stimmung zur Geltung. Das Finale beginnt leicht und locker. Das "Allegro commodo" bleibt insgesamt von Melodien geprägt und vermeidet bissige Akkordfolgen, wie sie in den Anfangssätzen üblich waren. Eine Reminiszenz an das Thema des Anfangssatzes schließt ein umfangreiches Werk gelungen ab, mit dem sich Reger mit berühmten Kompositionen anderer Tonsetzer misst.Man denke an die beiden Streichsextette op 18 und 36 von Johannes Brahms, das Sextett op 48 von Antonin Dvorak und das wunderbare Sextett "Souvenir de FLorence" op 70 von Peter Tschaikowsky.Nach der Pause spielt das Zemlinsky-Quartett das Streichquartett a- moll op 41/1 von Robert Schumann. Getragen bringt die "Introduktion" Stimmung in den Saal, feurig gerät die Überleitung und schwungvoll wird das "Allegro" in seinen Themen rhythmisch lebendig weiterentwickelt. Das "Scherzo" ist sehr flink und tänzerisch, das Trio dagegen ein lyrisches "Intermezzo" in getragener Melodik.Ein schwingender Gesang folgt im "Adagio", dessen riesige Melodie genauso eindringlich wie die schnellen Passagen der anderen Sätze vom Zemlinsky-Quartett vermittelt wird. Das "Presto" des Finales ist erneut sehr rasch, ein "Moderato"-Einschub kurz vor Schluss ist nur ein Atemholen vor der Schluss-Stretta. Als Zugabe erklingt der Schlusssatz des Streichquartetts F-Dur op 96 von Antonin Dvorak, dem "Amerikanischen". So mitreißend, wie der Satz musiziert wird, hätte man gerne noch das ganze Werk gehört.