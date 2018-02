Was Webber am Vorabend nicht gelingt, schafft Stefan Mross am Donnerstag locker: Nämlich, mit seiner "Immer wieder sonntags unterwegs"-Show die Max-Reger-Halle zu füllen.

Die Heile-Welt-Musik setzte sich vom Besucheraufkommen her klar vor die weltbekannten Musical-Klassiker. Und Publikumsliebling Mross stemmt sich hemdsärmelig gegen die Einschätzung der TV-Unterhaltungschefs, wonach biedere Volksmusik vom Format her nicht mehr ins Programm passe.Bis der Europa-Park in Rust wieder seine Sommer-Tore öffnet, verbreiten Mross und andere Protagonisten deutscher Volksmusikherrlichkeit Gute-Laune-Stimmung in deutschen Sälen. Zum ersten Mal in Weiden mit dabei: Der Steinmetzmeister Ronny Weiland, der schon am Wiederaufbau der Dresdner Frauenkirche mitgewirkt hatte. Ein basslastiger Ivan Rebroff, mit Stimmbandüberlänge, wie er selbst sagt.Weiland bekommt den größten Beifall und ist für viele die Überraschung des Abends. Tolles Kostüm, aber dennoch kein echter Russe. Seine Covers: "Wenn ich einmal reich wär" oder "Abendglocken". Mit russischen Liedern und einem guten Mischer im Hintergrund ersetzt der Sänger aus Jena den kompletten Don-Kosaken-Chor und sprengt dabei fast die Grenzen des Machbaren.Begonnen hat der Abend aber mit den "Schäfern". Zwei Männern und zwei feschen Damen in Hirtentracht, die ihre Karriere weiland besohlt begannen, bis sie merkten, dass es barfuß schneller nach oben ging. Kalauer-König Mross: "Euch kann wenigstens keiner was in die Schuhe schieben." Einer von mehreren Sidekicks auf sein aktuelles Führerscheinproblem. Der Künstler wurde nämlich ohne erwischt.Während "Die Schäfer" unter anderem mit ihrem neuen Hit "Heute ist Morgen Gestern" überraschen, setzen "Die Cappuccinos", die ihr zehnjähriges Bühnenjubiläum feierten, mit viel Elan auf Schlager. Zwischendurch holt sich Mross zwei Frauen aus dem Publikum auf die Bühne für eine Gag-Kanonade.Eine Dame aus der ersten Reihe versorgt die Künstler reihum mit Geschenken. Sehr beliebt: Selbstgefertigte Armbänder mit den Namen der jeweiligen Protagonisten drauf. Wieder mit dabei: Angela Wiedl mit ihrer prägnanten Stimme: Die Ilse Aigner der Volksmusik. Sie unterstreicht mit einer Jodel-Runde ihren ganz besonderen Stellenwert in der Branche. Mit "Mama Theresa" besingt sie Mutter Teresa, der sie während einer Indienreise in Kalkutta einmal persönlich begegnen durfte. Angela Wiedl ist übrigens mit Duett-Partner und "Schäfer" Uwe Erhardt liiert, mit dem sie eine fünfjährige Tochter hat.Man spürt förmlich den großen Spaß, den die Besucher an der volkstümlichen Musik haben. Es wird mitgesungen und geschunkelt. In der Pause drängeln sich Menschenmassen um die Verkaufsstände. Es gibt Selfies mit den Stars und Autogramme. Der tosende Schlussapplaus macht deutlich, dass Mross und Co. im kommenden Jahr unbedingt wiederkommen müssen.