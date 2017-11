Vielen gilt Tom Liwa als bester deutschsprachiger Singer-Songwriter. Mit seiner Band, den "Flowerpornoes" und auf einer Vielzahl von Soloplatten leuchtete er, der 1961 in Duisburg geboren wurde, mit einprägsamer Stimme und brillanten Texten das gesamte Spektrum zwischen Melancholie und Zynismus aus.

Am Donnerstag, 16. November (20 Uhr), gastiert Liwa in Weiden bei "Klein & Kunst" in der Max-Reger-Halle (Untergeschoss). Die Kulturredaktion hat mit ihm über seine Definition von Künstlertum gesprochen, über den "Neuen Tag", das Verhältnis von Altem und Neuem und über seine intensiven Erinnerungen an das Weiden der späten 1980er Jahre.Tom Liwa: Ich finde den Ausdruck Künstler schon in Ordnung - trotz all der seltsamen Konnotationen und Etiketten, die da dranhängen. Aber als Bezeichnung für das, was meine Arbeit ist, kann ich damit gut leben.Es gibt ja Schriftsteller, wie Thomas Mann, von denen es heißt, sie hätten sich zu festen Zeiten zum Schreiben zurückgezogen und dann durfte man sie auch nicht stören. So läuft das bei mir nicht. Mein Leben war immer schon bestimmt von Multi-Tasking und Verflechtung, ich arbeite auch nicht sehr systematisch. Das ist bei mir eine eher impulsive Angelegenheit. Für mich zählen vor allem die Momente, in denen ich selber überrascht bin, von Dingen, die mir passieren, Sachen, die ich sehe und die ich anders sehe als andere. Ich hab mir angewöhnt, so schnell wie möglich darauf zu reagieren - und ansonsten den guten dummen Spruch, den ich als Kind schon oft zu hören gekriegt hab, zu beherzigen: "Na, wenn's dir jetzt mehr nicht einfällt, dann war's wohl auch nicht so wichtig!"Ich glaube, der Ausdruck "An diesem neuen Tag", der kommt sogar auf meiner neuen Platte vor, aber ich krieg's jetzt grade nicht genau zusammen, wo. Es ist schon schräg, wie poetisch unpoetische Dinge oder Institutionen oft benannt werden. Zeitungen heißen ja oft seltsam. Im Münsterland, in Oelde, wo ich eine Zeit lang gewohnt habe, da gibt's eine, ja - zur Adenauerzeit hätte man wohl gesagt - linksliberale Zeitung, die heißt "Der Patriot". Man ist total daran gewöhnt, wie so Sachen, die man als Kind als vollkommen normal wahrgenommen hat, wie "Der Stern" oder "Der Spiegel". Oder, dass man zu einem Papiertaschentuch "Tempo" sagt. Wenn man in die Tiefe geht, dann ist Sprache oft lustig. Manchmal aber auch erschütternd.Erkenntnis. Egal, ob die falsch ist oder richtig. Wichtig ist, dass ich das Gefühl habe: das ist jetzt ein neuer Blickwinkel, ein "neuer Tag", den ich vorher so nicht hatte, den ich aber jetzt mitteilen möchte. Und zwar auf eine gut fließende Weise.Naja, ein Künstler ist ja erstmal jemand, der der Meinung ist, dass die Dinge, die er tut, auch für andere interessant sind. Und zwar in einem geistigen Bereich. Klar denkt ein Bäcker das von seinen Brötchen auch. Aber meine Gedanken in die Welt setzen zu wollen, das ist schon etwas anderes, so ungefähr die unterste Schwelle von Künstlerdefinition.Ja, klar - das sind ja auch die Standardvorwürfe, die es gegen Künstler gibt. Positiv betrachtet: das Kommunikative. Wobei dieses Kommunikative dann auch immer was hat von "Aus den Augen aus dem Sinn", diese pseudomäßige Verbundenheit mit dem Publikum zum Beispiel. Der Sänger ruft von der Bühne runter "Weiden, ich liebe Euch!" oder "Ich freu mich immer gaaanz besonders, in Recklinghausen zu spielen". Wo man aber genau weiß, dass das eigentlich gelogen ist. Insofern ist es immer leicht, Künstlern Egoismus zu unterstellen.Ja, klar - da sollte man aber auch drauf gefasst sein, wenn man sich für den Künstlerberuf entscheidet. Als Anfänger in einem kreativen Beruf erfährt man ja nichts über die Schwierigkeiten und die Ego-Falle, die ein solcher Beruf mit sich bringt. Man muss sich ein Leben lang damit auseinander setzen, mit diesen Ego-Tendenzen, was im Übrigen alles andere als angenehm ist und sich zur Lebensaufgabe auswachsen kann, die gewaltig viel Energie kostet. Dann kann man aber andere Dinge nicht machen. Aber wie das halt auf dem Planeten Erde so läuft: Meist weiß man das erst im Herbst, oder wenn's schon fast zu spät ist.In der Popwelt gibt es ein Jugendlichkeitsgebot. Bei Schriftstellern ist das anders, da kann einer gerne sein geniales Alterswerk erst mit 83 vorlegen. In der Musik aber werden unheimlich viele Produkte über Gesichter und Körper und über Jugendlichkeit verkauft. Und dann heißt es ja auch gerne: Wie unglaublich weit jemand mit seinen 23 Jahren schon ist und die ganze Welt verstanden hat. Nur: Dieser selbe Mensch wird mit 53 noch viel mehr verstanden haben, von der Welt, oder?Natürlich entdeckt man zunächst die Künstler, die berühmt sind. Aber ich beziehe genau so viel von der Strahlkraft unbekannter Leute, denen ich persönlich begegnet bin und die auch aus anderen Kunstformen stammen. Oder anders gesagt: In den 1970ern, als ich angefangen habe, Dinge bewusst zusammenzudenken und zu entdecken, was sie mit mir zu tun haben - da hatte Musik oder Songwriting eine ganz andere Funktion in der Gesellschaft als heute.Und da haben mich die großen und klassischen Songwriter wie Neil Young, Joni Mitchell, natürlich auch die Beatles sehr beeinflusst - aber auch so Randfiguren wie Kevin Ayers oder Robert Wyatt. So hatte ich dann erst mal ordentlich was zu kopieren, bevor ich mich selbst entwickeln konnte. Heute sind es ganz andere Kunstformen, die mich beeinflussen. Netflix-Serien, Comics oder auch Games - in denen zeitgemäße Gedanken und Strömungen extrem clever umgesetzt werden, während Musik viel von ihrer ursprünglichen Faszination eingebüßt hat. Selbst so innovative Ausnahmekünstler wie Kendrick Lamar sind irgendwie langweiliger als zum Beispiel "The Leftovers".Das Kompliment freut mich natürlich sehr. Ich will's mal an einem anderen Album verdeutlichen: Wir sind gebeten worden, dieses Jahr im Dezember in Düsseldorf - da gibt's ein Festival, das heißt "Lieblingsplatte", "Red nicht von Straßen, nicht von Zügen", also das Vorgängeralbum komplett aufzuführen. Als diese Mode in den 90ern losging, damals habe ich eher die Nase gerümpft, weil mir das viel zu museal und zu seltsam war. Jetzt aber hatten wir künstlerisch Bock drauf - und ich hab' festgestellt, wie viel Spaß mir das gemacht hat, an dieses Material nochmal ranzugehen. Weil das auf seine Art noch immer so fresh ist.Zuerst hatte ich noch vor, die Stücke komplett zu überarbeiten, bis ich bemerkt habe: Du machst da was kaputt! Natürlich wird man schlauer in der Beobachtung, je älter man wird. Aber so ein Optimierungswunsch, der kann sich auch als ganz böse Falle entpuppen! Ich kann zwar was Neues besser machen, aber man sollte nicht der Meinung sein, man könnte was Altes besser machen.Ich habe in den letzten Jahren selten mit Playlist gearbeitet. Ich spiele meist das, was mir grade einfällt. Bei Zwischenrufen kann immer passieren, dass ich dann den Text nicht mehr weiß. Ich hab mein Gesamtwerk nicht auswendig parat. Und ich arbeite da auch nicht dran, denn das würde einfach bedeuten, dass ich mindestens einen Abend pro Woche lernen muss, und dafür ist mein Leben zu spannend. Manchmal hab' ich ein Buch dabei - und neulich hat mir jemand sein Handy hingehalten. Da ist auf jeden Fall ein Fenster offen für Skurrilitäten.Ich hab sehr gute Erinnerungen an Weiden! Vor vielen Jahren gab's da jemand, der hieß Hubert Schober, der hat damals im Jugendzentrum unser gemeinsames Konzert mit der "Kolossalen Jugend" organisiert. Das war wohl 1989 oder 1990. Der hatte eine tolle Hündin, die "Fee" - mit der hab ich mich angefreundet. 