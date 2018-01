In Weiden ist er geboren - und er kommt immer wieder gern zurück. Seit September ist Christian Kalis Domvikar und Jugendpfarrer der Diözese Regensburg.

Regensburg/Weiden. Kalis war spätberufen. Trotzdem - oder gerade deswegen hat er einen Draht zu den Jugendlichen. Er hört ihnen zu, berichtet er im Interview.Christian Kalis: Das Leben der Jugendlichen ist bunt und abwechslungsreich, genauso ist auch mein Alltag. Mein Tag ist häufig lang, er beginnt meist mit dem Morgenlob um 6.40 Uhr im Dom, die Sitzungen mit den Ehrenamtlichen dauern bis in den späten Abend. Meine Aufgaben bestehen zum einen aus der Leitung des Bischöflichen Jugendamtes. Momentan bereiten wir die Internationale Ministrantenwallfahrt nach Rom im August 2018 vor. Auf der anderen Seite bin ich Diözesanpräses des Bundes der katholischen Jugend (BDKJ), in dieses Amt wurde ich von den meist jugendlichen Delegierten gewählt.Ich bin kirchennah aufgewachsen, war Ministrant und Mitglied der Katholischen jungen Gemeinde (KjG), die es heute in Weiden nicht mehr gibt. In unserer Pfarrei Sankt Konrad hatten wir häufig junge Kapläne, die gerade erst ihr Studium abgeschlossen hatten. Sie haben mich geprägt und gefesselt. Da hatte ich schon das Gefühl, dass ein Leben als Priester etwas für mich sein könnte. Der Augustinerpater Ludwig Schraml OSA hat damals auf Stadtebene kirchliche Jugendarbeit gemacht. Er war ein Vorbild für mich, denn er konnte begeistern. Leider verstarb er früh.Ich war Realschüler und wusste gar nicht, dass man auch ohne Abitur Priester werden kann. Zuerst machte ich eine Ausbildung zum Sozialversicherungsfachangestellten beim Arbeitsamt; insgesamt war ich dort 19 Jahre beschäftigt. Als ich dann erfahren habe, dass es auch ohne Abitur einen Weg zum priesterlichen Dienst gibt, war die Zeit reif. Es ist ein Wagnis, mit 34 Jahren ein Studium zu beginnen, aber für mich ging es auf.So sehe ich das nicht. Die Verantwortlichen waren der Meinung, ich sei der Richtige für die Aufgabe des Jugendpfarrers. Ein Gespür für junge Menschen zu haben, ist dabei natürlich wichtig. Die Ernennung zum Domvikar werte ich als Ausdruck der Wertschätzung der Kinder- und Jugendpastoral, nicht als eine persönliche Auszeichnung.Das Amt des Domvikars ist im Alltag eher Nebensache. Als einer von sechs Domvikaren bin ich dem Domkapitel zugeordnet, unterstütze es bei der Feier der Liturgie im Dom. Auch das werktägliche Morgenlob und die Messe um 7 Uhr feiern wir gemeinsam mit einer kleinen Gemeinde dort. Ich war mein Leben lang Frühaufsteher und genieße diese Stunde. Sie ist oft die ruhigste des Tages.Ich halte es für schwierig, in Pfarrgemeinden vom Kindergarten bis zum Seniorenclub immer das passende Angebot zu bieten, die Bedürfnisse sind zu unterschiedlich. Es müssten deswegen mehr spirituelle Jugendzentren organisiert werden. Von Gemeindepfarrern kommt häufig die Rückmeldung: "Ich erreiche die Jugendlichen nicht." Bevor wir Antworten auf Fragen geben, die keiner mehr stellt, müssen wir hinhören und ihn selbst fragen, was der junge Mensch sucht.Die jungen Leute warten nicht unbedingt auf Veränderungen. Sie suchen nach Orten und Menschen, die für sie da sind und sie begleiten. Das kann die Kirche sein, muss aber auch nicht. Wir als Kirche können die Jugendlichen fragen: Was erwartest du vom Leben? Und die Antwort können wir in einen christlichen Kontext fassen. Das Zuhören ist ganz wichtig, die jungen Leute wollen nicht, dass ihnen etwas übergestülpt wird. Und sie sehnen sich nach Tiefe, auch wenn sie vom Evangelium hören. Das unterschätzen manche.Die junge Generation wächst mit dem Internet auf, da müssen wir als Kirche mit dabei sein. Wenn auch nur einer meine Impulse liest und darüber nachdenkt, dann ist es das schon wert gewesen. Die Bilder gehören einfach dazu. Mit Fotos kann man Augenblicke festhalten, andere können sie erhaschen und so kann ein tiefer Dialog geführt werden.Bevor ich die Aufgabe übernommen habe, war ich drei Jahre in der verbandlichen Jugendarbeit tätig. Tatsächlich gab ich zu bedenken, ob ein jüngerer nicht geeigneter sei. Allerdings hält mich die Jugendarbeit auch jung. Es kommt aber schon irgendwann der Moment, an dem man nicht mehr mithalten kann und die Ideen ausgehen. Bisher habe ich es aber noch nicht erlebt, dass sich die Jugendlichen fragen: "Was will der denn hier?" Im Gegenteil: Wenn man ihnen zuhört und sie ernst nimmt, ist es egal, wie alt man ist.Nun ja, eine ruhige Pfarrgemeinde könnte ich mir nur schwer vorstellen (lacht), aber die gibt es ohnehin nirgendwo mehr. Nach Weiden werde ich aber wahrscheinlich nicht zurückkehren. Es gibt die Regel, dass man nicht in seine Heimatgemeinde versetzt wird.Meine Eltern leben hier. Die persönlichen Kontakte wurden tatsächlich seltener, aber ich bemühe mich, wenigstens einmal pro Woche an einen Anruf zu denken. Wenn ich zu Hause bin, schaue ich auch gerne in St. Konrad vorbei. Vor 14 Tagen war erst ein befreundetes Weidener Ehepaar zu Besuch. Wir reden dann so, als wenn wir uns erst gestern verabschiedet hätten.Mein ältester Neffe war bei der letzten Ministrantenwallfahrt dabei, nächstes Mal kommt meine Nichte mit, das freut mich natürlich. Mein Umgang mit ihnen ist aber nicht der eines Seelsorgers, sondern der eines Onkels. Eines Onkels, der - ehrlich gesagt - viel zu wenig Zeit dafür hat.