Es ist natürlich ein Experiment, aber: Warum auch nicht? "Why not?" heißt das Programm des "Duo Tuba & Harfe", das am Sonntag, 23 Juni (19 Uhr), im Innenhof der Regionalbibliothek Weiden gastiert (bei schlechtem Wetter im Saal im zweiten Stock). Außergewöhnliche Musik wird präsentiert von Echo-Klassik-Preisträger Andreas Martin Hofmeir an der Tuba und Andreas Mildner an der Harfe. Ebenfalls auf der Bühne stehen ein Duo Harfe und Violine, bestehend aus Siard Walter sowie Lokalmatadorin Veronika Gerber.

Was die Zuhörer erwartet, hat Tubist Andreas Martin Hofmeir, der auch als Kabarettist unterwegs ist, im Interview mit der Kulturredaktion augenzwinkernd angedeutet.Andreas Martin Hofmeir: Mei, wie Himmel und Hölle halt. Feuer und Wasser. Mann und Frau. Im Grunde unvereinbar. Aber halt doch kombinierbar.In der Regel spielt der Herr Mildner mit der Harfe die Harfenstimme, ich mit der Tuba die Tubastimme. Das funktioniert doch zumeist. Wir haben es auch schon anders probiert, das geht leider nicht. Was allerdings schon immer eine Herausforderung ist: Der Mildner muss lauter klampfen als sonst, und ich leiser tuben.Auf einen ungewöhnlichen Abend mit der Harmonisierung krasser Gegensätze. Im Endeffekt eine Art klangliche Paartherapie.Im Gegensatz zur Harfe, die ja bekanntlich das älteste und damit auch rudimentärst entwickelte Instrument überhaupt ist, steht die Tuba als jüngstes ebensolches für den letzten Schrei der Instrumentenbauerkunst, die Krone der Evolution gewissermaßen. Sie werden es hören.