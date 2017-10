Parallelen zwischen dem Reformator Martin Luther und dem Theologen und Menschenrechtler Martin Luther King wurden bereits vor einem Jahr bei einer Ausstellung in Eisenach unter dem Titel "Face to Face" thematisiert. Auch der Jazz-Zirkel möchte mit einem Konzert seinen Beitrag zum Luther-Jahr leisten.

Das Projekt um die Herzogenauracherin Mareike Wiening, die seit fünf Jahren zwischen Deutschland und New York pendelt, greift Texte und Melodien von Martin Luther auf und vertont die Gedanken Martin Luther Kings. Der Zuhörer wird am Samstag, 7. Oktober (20 Uhr), im "Bistrot Paris" (Sebastianstraße 2) mitgenommen auf eine Reise durch die Zeit der Reformation und der Bürgerrechtsbewegung der 50er und 60er in den USA.Mareike Wiening studierte Jazz-Schlagzeug an der Musikhochschule Mannheim, am Rhythmic Musikkonservatorium Kopenhagen und an der New-York-University. Sie komponiert und arrangiert für ihr Quintett, mit dem sie in Europa und den USA unterwegs ist. Im Interview mit der Kulturredaktion erläutert sie ihre musikalischen Vorstellungen und Ambitionen.Mareike Wiening: "Free at Last" heißt so viel wie "Endlich frei" und ist ein Martin-Luther-King-Zitat aus seiner berühmten Rede "I have a dream". Es verbindet die gemeinsame Botschaft Martin Luthers und Martin Luther Kings, nämlich die Respektierung der Menschenrechte, die Besinnung auf christliche Tugenden und die Freiheit des Glaubens. Martin Luther King war einer der wichtigsten Kämpfer in den USA gegen Rassentrennung, Unterdrückung und soziale Ungerechtigkeit. Während seiner Protestmärsche wurden Gospelhymnen, Freiheitslieder und der Blues gesungen.Ich wurde von Werner Schwanfelder von "Kultur in der Kirche" in Obermichelbach angefragt, ob ich Interesse hätte, für ein Projekt zu Ehren Martin Luthers Musik zu schreiben und dabei gleichzeitig einen Bezug zu meiner musikalischen Ausbildung in Amerika herzustellen. Die Verbindung zwischen dem Reformator Martin Luther, dem Theologen und Menschenrechtler Martin Luther King und dem modernen Jazz ist für mich ein sehr wichtiges Projekt, einzigartig und spannend.Es handelt sich um einzelne Kompositionen, die aber einen Zusammenhang haben, nämlich die gemeinsame Botschaft der Freiheit des Glaubens und der Menschenrechte. Die Kompositionen vermitteln mit eingängigen, neu interpretierten Melodien das Leben, den Einfluss, Kampfgeist und die Gemeinsamkeiten Martin Luthers und Martin Luther Kings auf eine neue, zeitgemäße Weise. Gleichzeitig bieten die Stücke viel Freiheit zur Improvisation und zur individuellen Interpretation, so dass die Kompositionen niemals gleich klingen.Nicht direkt. Durch meine musikalische Ausbildung in Mannheim, Kopenhagen und New York bin ich aber beeinflusst von berühmten Vorbildern wie Elvin Jones, Thelonious Monk oder John Coltrane. Die Musik ist dem modernen Jazz zuzuordnen, wobei eingängige Melodien genauso wichtig sind wie interessante, abwechslungsreiche Rhythmen.Martin Luther hat zum Beispiel für seine Gottesdienste lateinische Psalmen umgedichtet und neu vertont oder hat auch biblische Erzähllieder neu geschrieben. Seinen Ansporn, den damaligen "alten" Stil zu verändern und in eine neuzeitliche, "aktuelle" Form zu bringen, habe ich übernommen. Hierzu habe ich einige seiner Lieder musikalisch neu interpretiert und Texte in eine, für die heutige Zeit, besser verständliche Form gebracht. Weiterhin sind Textausschnitte von Luthers Tischreden und der Denkschrift "Von der Freiheit eines Christenmenschen" und Auszüge von bekannten Martin-Luther-King-Reden vertont. Dabei stammt der Großteil der Melodien aus der eigenen Feder. Das deutsche Liedgut bzw. Kirchenlied wird mit amerikanischen Spirituals und dem Blues verknüpft.Martin Luther Kings Reden und Martin Luthers Textauszüge werden von der Sängerin Yara Linss auf Englisch, beziehungsweise Deutsch gesungen aber teilweise auch rezitiert.Wir präsentieren auch Stücke wie zum Beispiel "Alabama" von John Coltrane oder das sehr bekannte Spiritual "We shall overcome", also Stücke, die in der Zeit von Martin Luther King prägend waren.Die Band besteht in diesem Fall ausschließlich aus meinen Lieblings- Musikern der Nürnberger Szene mit denen ich schon seit vielen Jahren zusammenarbeite. Yara Linss ist eine deutsch-brasilianische Sängerin, Songwriterin und Komponistin. Sie studierte Jazzgesang in Maastricht und an der Musikhochschule in Nürnberg. Markus Harm wurde 1987 in Stuttgart geboren und studierte Jazz-Saxofon an der Hochschule für Musik Nürnberg. Er ist auch als Bandleader in ganz Europa tätig. Florian Müller hat Jazz-Gitarre an der Musikhochschule Nürnberg studiert und lebt als freiberuflicher Musiker in Berlin. Der in Nürnberg und Berlin lebende Bassist und Komponist Alex Bayer studierte an der HfM Nürnberg und wurde mehrfach mit dem Kulturförderpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de sowie Abendkasse