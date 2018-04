"Lucky Punch - Die Todeswuchtl schlägt zurück" heißt das neue Programm von Comedian Michael Mittermeier. Ein Gespräch über Box-Begriffe und James Bond, Österreicher und Chinesen.

Im Porträt Der 52-jährige Michael Mittermeier, geboren im oberbayerischen Dorfen, zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komikern. Seit dreißig Jahren steht er inzwischen auf der Bühne, 1996 katapultierte sein Programm "Zapped - Ein TV-Junkie knallt durch" den studierten Amerikanisten und Politologen in die erste Riege der Comedians. Er erhielt zahlreiche Preise, darunter sechs Mal den deutschen Comedy-Preis, einen Echo und die Goldene Europa. 1998 heiratete der Comedian seine langjährige Freundin, die Sängerin Gudrun Allwang, auch bekannt unter ihrem Künstlernamen Somersault. Die beiden leben mit der zehnjährigen Tochter Lilly in München.

Michael Mittermeier: Na, ein Comedian kann doch auch mal cool aussehen. Es war einfach die Lust, mal ein großes Bild zu machen.Gott sei Dank nicht. Daniel Craig muss in jedem Film mindestens einmal aus dem Wasser kommen. Bei mir reicht's, wenn ich im Anzug die Wuchtl liefere. Dazu brauche ich mich nicht ausziehen.Wuchtl ist das österreichische Wort für eine nicht mehr zu toppende Pointe. Wuchtln sind Pointen, die aus dem Nichts kommen, dir hinten ins Genick klatschen, dich packen und du musst dich schütteln vor Lachen. Nur wenn einer wirklich lustig ist, sagen die Österreicher: "Dös wor a Wuchtl." Die Todes-Wuchtl ist dann im Grunde genommen die finale Wuchtl.Es ist ein Rundumschlag durch die Welt. "Lucky Punch" erinnert mit diesem Hüpfen zwischen Welten und Themen an mein Programm "Zapped" von 1996. Aber: Es sind andere Themen. Ich zappe nicht mehr durch die Fernsehkanäle, sondern ich klicke mich jetzt durchs Internet.Definitiv! Es ist ja der Job eines Comedians: Etwas zu beobachten und dann so in eine Schräglage zu bringen, die die Situation noch absurder aussehen lässt.Nicht als Comedian, sondern als Mensch. Wir sind doch generell die Underdogs. Im Gegensatz zu Regierungen, Systemen, Politikern.Nur sehr, sehr kurz. Weil ich schlicht anerkennen muss, wer der bessere Komiker ist. Die Wuchtln, die der raushaut, da können wir alle nicht mithalten. Ich habe einen seiner besten Witze drin: Bewaffnet die Lehrer, dann werden die Schulen sicherer! Das ist doch wie: Sauf noch mehr Alkohol, dann wirst du nüchterner!Die bedeuten: Glücklicher Schlag. Also: Lucky Punch.Nein, die steht nicht an. Außerdem wäre sie wahrscheinlich relativ kurz (lacht). In Russland, wo ich ja schon gespielt habe, hatte ich nie das Gefühl, es säße jemand drin, der mich kontrolliert. China wäre da sicher sehr viel schwieriger. Aber China ist ja momentan sowieso der Wahnsinn.Na, es gibt ja das Phänomen der "augmented reality", also der erweiterten Realität. Da wird aufs normale Leben in der Realität ein virtueller Layer draufgepackt. Zum Beispiel: Man will essen gehen und weiß schon auf dem Hinweg, dass das Restaurant gute Bewertungen hat. Die Chinesen nutzen so etwas politisch, gerade mit Kaiser Xi. Die haben dieses Punktesystem, das einem tatsächlich Angst macht. Alles, was du im Netz machst, sieht immer auch die Partei - und bewertet es. Wenn du mal einen kritischen Ton anschlägst, landest du vielleicht sogar im Gefängnis. Das finde ich bedenklich. Wenn ich sehe, wie leichtfertig wir mit unseren Facebook-Daten umgehen und wie leichtfertig Facebook mit unseren Daten umgeht, dann fragt man sich schon, wo das hinführen wird.Extrem viel. Bei "Wild" hat sich von dem Zweieinhalb-Stunden-Programm etwa die Hälfte über die Monate rausgespielt. Dafür kamen neue Nummern rein. Aber das ist ja der Punkt: Ich bin immer auf der Suche nach einer besseren Wuchtl.Mir wurde ein Bild gezeigt, und es hieß: "Da ist es ganz toll." Das war für mich Grund genug, dort zu spielen. Ich war vorher noch nicht da, aber ich freue mich sehr, denn diese Open-Airs haben immer etwas Besonderes. Das sind Locations, wo ich sage: Ja, das ist außergewöhnlich.Darüber würde ich mich selbstverständlich sehr freuen.Es sind zwei Dinge. Das eine ist die Challenge, zu spielen, wo dich keiner kennt - und du kannst die Leute dennoch zum Lachen bringen. Dazu musst du aber auch komisch sein.Es ist eine Weiterentwicklung für meinen deutschen Stand-up. Im Ausland ist es sehr hart, aber man lernt extrem dazu für seine eigenen Sachen. Man macht den Kopf mehr auf für neue Themen. Man wird sich bewusster, wie man auf der Bühne steht.Ja, die Presse war unisono gut (lacht). Das bin ich nicht immer gewohnt, es wird ja oft viel rumgemäkelt. Vor allem aber sehe ich es an den Leuten: Die konnten zum Teil nicht mehr klatschen, weil sie's geschüttelt hat vor Lachen. Für einen Comedian ist das die größte Auszeichnung. Ich liebe dieses Programm jetzt schon. Es ist ein wunderbarer Reigen durch die reale Welt. Mit einem virtuellen Layer drüber. Den lege ich mit den Wuchtln. Und dadurch wird's dann halt komisch.Michael Mittermeier gastiert mit seinem Programm "Lucky Punch" live am Montag, 7. Mai (20 Uhr), in der Max-Reger-Halle Weiden und am Montag, 16. Juli (20 Uhr), auf der Luisenburg bei Wunsiedel.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter % 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290.