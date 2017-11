Zuletzt schrieb er einen "Brandbrief" an Gymnasien. Sein Appell: das Theater in Weiden nicht sterben zu lassen. Vor der "Arturo Ui"-Aufführung am Montag, 6. November, sorgt sich Veit Wagner um die "Kulturbühne Weiden". 150 Zuschauer pro Abend sind auf Dauer zu wenig.

Arturo Ui und mehr In Chicago wird er vom Niemand zum Chef eines Wirtschaftsimperiums. Wobei Arturo Ui bei seinen Karrierezielen eine Wirtschaftskrise ganz gelegen kommt. Ui hat zwar Züge von Al Capone, erinnert aber noch vielmehr an Adolf Hitler. In "Der aufhaltsame Aufstieg des Arturo Ui" zeigt Bertolt Brecht Mechanismen, wie sie zur Machtergreifung 1933 führen konnten. Der Gangster besticht und betrügt, schüchtert Konkurrenten und Gegner mit seinen Schlägertrupps ein. Das Hessische Landestheater Marburg zeigt Brechts satirische Parabel aus dem Jahr 1941 am Montag, 6. November, bei der Kulturbühne. Beginn ist um 19.30 Uhr in der Max-Reger-Halle.



Das Theater "Random Acts of Beauty" folgt am Montag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr mit "Um die Welt in 80 Tagen". Das nächste "Kulturbühnen"-Konzert ist bereits am Donnerstag, 16. November: "Flowerpornoes"-Chef Tom Liwa spielt ab 20 Uhr solo bei der Reihe "Klein & Kunst". (rg)

Von der "Kleinen Bühne" zur "Kulturbühne" Es begann mit Shakespeares "Sommernachtstraum": Das Wiener Burgtheater eröffnete im November 1968 den Reigen der Tourneetheater-Auftritte in Weiden, organisiert von der "Kleinen Bühne" um Buchhändler Hubert Schlegl. Seit 1972 firmierte sie als gemeinnütziger Verein. 2009 übernahm das Landestheater Oberpfalz die Regie für das in die Jahre gekommene und mittlerweile ausgedünnte Team der Pioniere. Unzufriedenheit - nicht zuletzt des Stammpublikums - mit den Konzepten des LTO führten 2013 dazu, dass die "Kulturbühne" auf den Plan trat, geführt von Petra Vorsatz (Kulturamt) und Sabine Guhl (Regionalbibliothek). Wegen deren Arbeitsbelastung übernahm 2016 der Förderverein "Freunde der Kulturbühne" ihre Aufgaben. Federführend sind nun Stadtrat Veit Wagner, NT-Kulturchef Stefan Voit und Johannes Häring, Geschäftsführer der Max-Reger-Halle. (rg)

Bertolt Brechts "Arturo Ui" legt bei der zweiten Aufführung der Saison einen "aufhaltsamen Aufstieg" hin. Vor einem unaufhaltsamen Abstieg der "Kulturbühne" warnt derweil Veit Wagner. Bestenfalls herrscht Stillstand. Trotz neuer Ideen, mit denen der noch junge Verein "Freunde der Kulturbühne" mit Wagner, Stefan Voit und Johannes Häring an der Spitze seit über einem Jahr aufwartet. Vor allem den Schulen stellt der 72-jährige Wagner, Stadtrat und ehemaliger Deutschlehrer, nun die Gretchenfrage: Wie halten Sie's mit dem Theater? Mit dem Stadtrat - und ehemaligen Deutschlehrer - sprach Ralph Gammanick.Veit Wagner: Das kann ich nicht genau sagen. Wir haben etwa 70 treue Abonnenten. Im Schnitt kamen zu den letzten Aufführungen ungefähr 150 Besucher. Für "Um die Welt in 80 Tagen" (4. Dezember, d. Red.) ging im Vorverkauf bisher noch fast gar nichts - ein skurriles und höchst pfiffiges Stück, mit dem wir eigentlich junge Leute ansprechen wollten.Ja, das ist einfach blamabel, obwohl wir uns über die freuen, die kommen. Wir haben schon überlegt, in den kleineren Gustav-von-Schlör-Saal im ersten Stock zu wechseln. Dort fehlt aber die Technik. Manche Stücke mit nur zwei oder drei Akteuren könnten sich zwar gut dafür eignen. Die, die wir gebucht haben, passten jedoch bisher nicht so recht. Der große Saal ist sicher nicht ganz optimal für Sprechtheater. Aber wenn ich an "Martinus Luther", "Jeder stirbt für sich allein" oder "Die 12 Geschworenen" denke: Das waren auch eindrucksvolle Aufführungen und Bühnenbilder, die im Gedächtnis haften bleiben.Das ist genau meine Frage. Kürzlich war immerhin ein Lehrer aus der Realschule da, mit 12 bis 15 Schülern, die er zu einem Besuch animiert hatte. Und das schon das zweite Mal. Der Besuch für Schüler und Studenten ist ja auch erschwinglich mit jeweils sechs Euro pro Karte. Den Gymnasien haben wir jetzt einen Brief geschrieben, in dem wir darauf hinweisen, dass wir Theaterstücke eigentlich speziell auch für Schulen, für Jugendliche machen. "Romeo and Juliet" präsentieren wir am 7. Februar in der englischen Originalsprache. Das scheint auch ganz gut zu laufen.Als ich Lehrer am Kepler-Gymnasium war, sind wir immer wieder ins Theater nach Nürnberg, Regensburg oder Bayreuth gefahren. Jetzt haben wir solche Stücke hier in Weiden - "Romeo and Juliet" beispielsweise ist auch auf Gymnasiasten ausgerichtet. Freilich würde ich mir wünschen, dass die Kolleginnen und Kollegen hier aktiv werden. Einige reagieren auch schon.So lange die Stadt das finanziert. Sie gibt 50 000 Euro pro Jahr - ich weiß nicht, was im Falle eines größeren Defizits passieren würde. Ein Draufzahlgeschäft wird es natürlich immer bleiben. Der Saal kostet allein schon 3000 Euro an Miete, ein Stück schlägt mit 8000, 9000 Euro zu Buche. Mit Eintrittsgeldern allein ist das nicht auszugleichen.Vielleicht ist es noch zu wenig bekannt, was wir da machen. Vielleicht sind die Leute übersättigt, vielleicht ist Theater nicht mehr "in". Komisch aber: Wenn wir nach den Aufführungen noch mit den Künstlern zusammensitzen, erzählen sie oft, dass sie in anderen Städten vor vollen Häusern spielen. In der Vergangenheit ist offenbar einiges nicht so gut gelaufen bei uns, da sprang ein Teil des Publikums ab. Vor allem auch die älteren Abonnenten. Und es ist eine sehr langwierige und mühsame Geschichte, ein junges Publikum nachzuziehen. Ich fände es schade, wenn anspruchsvolles Theater bei uns nicht mehr wahrgenommen würde. Vielleicht muss man es für eine gewisse Zeit aussetzen. Aber das wäre meiner Meinung nach schlichtweg blamabel für eine Stadt wie Weiden.Nicht sehr viele: ungefähr 20. Ja, wir müssen ihn intensiver bewerben. Vor kurzem haben wir damit begonnen, an Service-Clubs wie Lions und Rotary heranzutreten und uns und unsere Arbeit vorzustellen.Um alles: Sponsoren, Mitglieder, Ideen. Konkret wollen wir im Augenblick Sponsoren gewinnen, um für etwa 20 Schüler aus der Hausaufgabenhilfe des AK Asyl Eintrittskarten zu finanzieren.Wenn dem so ist, so liegt es sicher daran, dass die Amberger eine andere Tradition haben, ein eigenes, kleineres Theater. Und sie haben traditionell die Agentur Landgraf, die sie mit Stücken beliefert. Wir haben auch vor, die Regensburger oder die Hofer Intendanten anzusprechen, ob sie ihre Stücke auch mal bei uns zeigen wollen. Eine andere Idee von Stefan Voit und mir wäre, nach den Aufführungen Gespräche mit dem Regisseur oder den Schauspielern anzubieten. Wir sitzen ohnehin mit ihnen im Restaurant der Halle zusammen. Wer will, kann sich gerne zu uns gesellen.Nein, ich schmeiße nicht hin. Ich hatte es mir allerdings vorher einfacher vorgestellt, es ist doch wesentlich mehr Arbeit als ich dachte. Aber jemand muss es ja machen. Außerdem sind wir ein Team mit Stefan Voit und Johannes Häring. Es ist allerdings betrüblich, dass viele Weidener offenbar nicht die Zeit oder das Interesse haben, diese kulturellen Highlights der Kulturbühne wahrzunehmen.Weil es Akzente in der öffentlichen Diskussion setzen kann, in einer politischen, sozialen und künstlerischen Dimension. Wir wollen Theater, das anregt und aufregt, Unterhaltung auf hohem Niveau bietet und den Horizont erweitert. Nehmen Sie Brechts "Arturo Ui": Er zeigt, wie ein Hitler an die Macht gekommen ist, wie von rechts kommende Tendenzen entstehen. Das ist hochaktuell. Als wir das Stück gebucht haben, wussten wir noch nichts von Trumps Präsidentschaft oder von den Wahlergebnissen der AfD. Und jetzt kann man "Ui" als hochaktuellen Kommentar nehmen. Ja, dieses Interview soll ein Aufruf zu Neugier sein, zur Unterstützung dieser Kultur auf der Bühne in der Max-Reger-Halle.