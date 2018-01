Mit dem traditionellen "Prost" eröffnete Vorsitzender Max Schmöller die Hauptversammlung des Stammtisches Höhe 308 im Pfarrheim St. Johannes. Derzeit zähle der Verein 371 Mitglieder, resümierte der Vorsitzende.

Ehrungen 40 Jahre beim Stammtisch Höhe 308 dabei ist Dieter Hirsch aus Weiden. Für 25-jährige Mitgliedschaft erhielten Franz Reil, Fritz Schmid und der entschuldigte Jens Vetterlein die goldene Ehrennadel. Auf immerhin 10 Jahre Mitgliedschaft beim Verein können die Weidener Herwig Bauer, Hermann Bauriedl, Bernhard Czichon, Karl-Heinz Deisinger, Norbert Freundorfer, Heinz Gerstenberger, Georg Hägler, Dieter Heidenreich, Erwin Jahn, Karl-Heinz Kloppmann, Alfred Kutz, Wilhelm Moser, Dieter Naber, Rainer Pichl, Waldemar Reil, Karl-Heinz Schell, Alois Schinabeck, August Schmidl, Walter Schmidt, Alois Schörner, Siegfried Waldhier sowie Guido Hackl aus Mantel und Gerhard Riebel aus Etzenricht zurückblicken. (fsb)

"Wir hatten im abgelaufenen Jahr etliche erfolgreiche Veranstaltungen, zum Beispiel das Maibaumaufstellen, die Vatertagswanderung, die Wahl der Weidener oder die Weihnachtsfeier", informierte er. Mit Abordnungen habe sich der Verein unter anderem am Mai-Festzug des Heimatrings, an der Fronleichnamsprozession in St. Johannes und am Bierfest in Störnstein beteiligt.Zusehends finanziell überfordert sieht sich der Verein mit der Bereitstellung eines Leihautos für die Bierkönigin. Mittlerweile gebe es hierfür keine Zuwendungen mehr, so Schmöller, und der Versicherungsbetrag steige jährlich an. Deshalb soll das Auto zurück- und schließlich verkauft werden. "Wir konnten mit Herrn Grünbauer von Edeka einen neuen Sponsor für die Wahl der Bierkönigin gewinnen", erklärte der Vorsitzende. Dieser möchte die Wahl im Rahmen einer seiner Veranstaltungen im Foyer durchführen. "Er übernimmt auch die Werbung dafür und erlaubt dem Verein den Verkauf von Speisen und Getränken."Fritz Heiß sprach von der Stabilisierung der "Technischen Gruppe", informierte über eine Entrümpelungsaktion und appellierte, sich an den Veranstaltungen zu beteiligen. Veit Wagner regte an, für das zweite Weidener Seifenkistenrennen im Juli ein eigenes Gefährt zu basteln.