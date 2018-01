In ihren Arrangements haben sich "Jara Milo" bei ihrem Konzert auf die Seele der Songs aus fünf Jahrzehnten Musikgeschichte konzentriert: Die Gitarristen Günter Hagn und Stefan Sommer sowie Uschi Neumann an Cajon und Percussion luden die Gäste am Freitag im "Parapluie" auf der "Live Stage" ein, Songs neu zu entdecken. Die Leidenschaft war ansteckend. Die Musikfreunde fühlten sich zum Mitmachen und Einmischen eingeladen. "Light my fire" von den "Doors" bekam einen jazzigen Anstrich, "I'm on fire" von Bruce Springsteen wurde zum groovigen Countrysong und "Highway to hell" von "AC/DC" zum Blues-Traditional.

Gitarrist Sommer ist auch Songwriter und Sänger der Rock-Formation "Bite the Beagle" und seit 25 Jahren musikalisch unterwegs. Gitarrist Hagn spielt bei "Blue Haze" und "Soul Station No. 10" und steht seit drei Jahrzehnten auf der Bühne. Er ist auch Komponist, Arrangeur, Tontechniker und Musiklehrer und besitzt das Metropol-Studio in Weiden.