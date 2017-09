Die Schweizer Band "Vein" spielt eine pulsierende Musik, in der die Gewichtung der Instrumente anders ist als bei üblichen Klavier-Trios: Piano, Bass und Schlagzeug spielen mit der gleichen Wertigkeit. Jetzt kommen die renommierten Musiker zum Jazz-Zirkel.

Meist sind Tastenmann Michael Arbenz, sein Zwillingsbruder, Drummer Florian Arbenz, und Tieftöner Thomas Lähns nur zu dritt unterwegs. Aber sie holen sich gelegentlich auch prominente Gäste dazu. Mit Dave Liebman gastierten sie vor fünf Jahren beim Jazz-Zirkel Weiden. Am Freitag, 22. September (20 Uhr), im Bistrot Paris (Sebastianstraße 2) gesellt sich der britische Saxofonist Andy Sheppard dazu.Sheppard (geboren 1957 in Warminster/Wiltshire) orientierte sind anfangs an der Musik von John Coltrane, entwickelte aber bald eine ureigene, unverkennbare Ausdrucksweise auf dem Saxofon. Durch seine Mitwirkung in den Bands von George Russell und Gil Evans erlangte er internationale Anerkennung. Seit zehn Jahren spielt er konstant im Trio mit Carla Bley und Steve Swallow.Michael Arbenz (geboren 1975 in Basel) war in den letzten Jahren regelmäßig als Leader verschiedener Bands aktiv, mit denen er Konzerte in ganz Europa gab und mehrere CDs aufnahm. Auch im klassischen Bereich ist er bei zahlreichen Konzerten und Festivals präsent. Im Interview äußert sich der Tastenvirtuose zur Musik von "Vein".Michael Arbenz: Das ist ein assoziativer Begriff. Es heißt ja Blutgefäß oder Ader, aber auch in übertragenem Sinn eine humoristische Ader. Jeder kann sich seine eigenen Gedanken darüber machen, wie das mit unserer Musik zusammenhängt.Wir sind alle aus Basel, und das hat sich über eine längere Zeit so entwickelt. Dabei hat sich herauskristallisiert, dass unsere Musik im Trio am besten funktioniert.Meine Eltern sind klassische Musiker, und es war immer Musik im Haus. Sie hatten auch eine Schallplattensammlung, und wir haben uns schon als Kinder für Jazz interessiert. Und schon immer haben wir beides gleichzeitig praktiziert. Wir haben uns für die klassische Ausbildung entschieden, weil es gut ist, einen breiten Horizont zu haben. Wir sind augenblicklich viel mit dem Trio "Vein" unterwegs, aber wir pflegen die klassische Musik nach wie vor.Ganz viele! Es war von Anfang an unser Anspruch, nicht zu kopieren, sondern etwas Eigenes zu kreieren. Ich habe mich durch die ganze Jazzgeschichte durchgehört, von Fats Waller über Earl Hines, Art Tatum, Oscar Peterson, Erroll Garner, Bill Evans, McCoy Tyner, Herbie Hancock bis zu Keith Jarrett und auch moderneren Pianisten. Alle haben ihre Spuren hinterlassen!Oft ist es emotional, wenn uns die Musik besonders gut gefällt. Außerdem achten wir darauf, dass es herausragende Stimmen ihrer Generation sind, die auf der Bühne ein starkes Statement abgeben. Es ist toll, wenn man ein starkes Gegenüber hat, an dem man sich reiben und etwas Neues kreieren kann.Wir haben vor einem Jahr ein Konzert in Bristol gespielt, und er stieg spontan ein. So hatten wir eine Grundlage, und wir haben ihn zu der Aufnahmesession unserer CD "Vein plays Ravel" eingeladen, um auf zwei Stücken mitzuwirken. Da Andy Sheppard in Europa wohnt, können wir im Herbst gleich mehrere Tournee-Blöcke einplanen.Er integriert sich extrem gut in die Musik und gibt ein außerordentlich starkes Statement ab. Er kann sich auch in einer sehr speziellen Musik, wie sie etwa Carla Bley spielt, einfühlen. Außerdem interessiert uns der europäische Ansatz. Er spielt sehr lyrisch und kann sich bei den Stücken von Ravel fantastisch integrieren.Da hilft, dass wir uns schon Jahrzehnte mit der klassischen Musik aktiv auseinandergesetzt haben. Es braucht eine gute Mischung von Respekt vor einem Jahrhundertkomponisten wie Maurice Ravel und auch eine gewisse Unverfrorenheit, etwas Neues daraus zu machen. Es gibt Stücke, die sehr spontan sind, andere sind fixiert und arrangiert. Diese Vielseitigkeit macht es für uns und auch das Publikum interessanter.Wir werden sicher einige Stücke von der neuen CD "Vein plays Ravel" spielen und natürlich auch eigene Stücke. Das werden wir aber spontan entscheiden. Wir spielen auch nicht jeden Abend das gleiche Repertoire.Ich kann unsere Musik nicht klassifizieren und etikettieren. Mich persönlich stört der Begriff Jazz nicht, aber wenn jemand ein anderes Etikett dafür erfindet, ist das auch in Ordnung. Der Jazz ist universell geworden. Unsere Musik ist aber keine verkopfte Musik. Sie hat sehr emotionale Komponenten und auch eine groovige Seite. Musik ist in erster Linie zum Genießen da.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/8729-0 und www.nt-ticket.de

Bild: Vein/exb