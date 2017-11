Hammond-Orgel und Gitarre waren in den 60er Jahren die angesagtesten Instrumente im Jazz. Das Quartett um den französischen Gitarristen Jean-Philippe Bordier führt diese Tradition mit swingenden und groovenden Klängen fort.

Nur Eigenkompositionen

Hommage an Django

Jimmy Smith legte in den 50er Jahren mit einem Trio aus Orgel, Gitarre und Schlagzeug beim Blue- Note-Label den Grundstein zu einer swingenden und groovenden Spielform des Jazz. Unzählige Epigonen wie Johnny 'Hammond' Smith, Dr. Lonnie Smith, Richard 'Groove' Holmes oder Jimmy McGriff hatten Hochkonjunktur.Der in Paris beheimatete Gitarrist Jean-Philippe Bordier pflegt diese Tradition in idealer Weise. Zusammen mit Guillaume Naud an der Orgel bildet er ein energiegeladenes Gespann. Waren es früher vor allem Saxofonisten, die zusätzliche Klangfarben ins Spiel brachten, so ist es hier das Vibraphon, gespielt von Pascal Bivalski. Er fasziniert durch technische Perfektion und unbändige Spiellaune.Halsbrecherische Themen werden gemeinsam mit der Gitarre unisono aufgeführt, er unterlegt zweite Stimmen oder mit vier Schlägeln schwebende Akkorde. Die Kombination von Orgel, Gitarre und Vibraphon gehört zu den Raritäten im Jazz, im Quartett von Jean-Philippe Bordier wirkt sie wie aus einem Guss und überzeugt durch neue Klangerfahrungen.Ausschließlich Eigenkompositionen stehen am Samstag beim Jazz-Zirkel auf dem Programm, wenngleich Parallelen zu Vorbildern offensichtlich sind. Grundlagen sind in erster Linie Blues und Swing, Latin-Rhythmen, aber auch mal ein Walzer oder ein Stück im 5/4-Takt. Andreas Neubauer am Schlagzeug sorgt für den swingenden, mitreißenden Grundrhythmus. Er legt Wert auf unaufdringliche Begleitung und zeigt sich als Meister der lateinamerikanischen Rhythmen. Dabei werden neben den Stöcken auch Besen und Rasseln eingesetzt. Gelegentlich kommt er auch solistisch zur Geltung, sei es bei den "Fours", bei denen sich die Musiker durch kurze Soloimprovisationen abwechseln, oder in dynamisch aufgebauten Solo-Passagen, die einem Höhepunkt zustreben.Anders als viele seiner Kollegen, spielt Guillaume Naud den Bass nicht mit Fußpedal, sondern mit der linken Hand, während er mit seiner rechten Akkorde und groovende Einwürfe spielt oder sich solistisch betätigt. Ein Leslie-Tonkabinett sorgt für den schwebenden, lebendigen Sound der für die Hammondorgel typisch ist.Natürlich hat auch Jean-Philippe Bordier Vorbilder wie Kenny Burrell, George Benson oder Grant Green. Sein unverfälschter Klang auf der E-Gitarre, seine phänomenale Technik und sein untrügliches Gespür für Groove und Swing begeistern. Raffinierte Begleitakkorde und Einwürfe, spannende Dialoge mit Orgel oder Vibrafon prägen den Klang der Gruppe. Dabei überzeugen vor allem die interessanten Arrangements und die Präzision des Zusammenspiels. Immer wieder werden kleine Zwischenspiele und Absätze eingebaut, das langjährige Zusammenspiel unterscheidet die Gruppe von spontan zusammengewürfelten Formationen.Seine Komposition "Little Dukie" widmet Bordier dem legendären Django Reinhardt, wobei er die Akkordfolge von Reinhardts Komposition "Duke and Dukie" mit einer neuen Melodie versieht, eine Technik, die im Jazz gerne angewandt wird. Auch die tanzbaren Rhythmen der Karibik mit ihren eingängigen Melodien finden in den eigenen Kompositionen ihren Niederschlag. Sonny Rollins und Horace Silver lassen grüßen! Ein groovender Blues im Stil von Lou Donaldsons "Alligator Boogaloo" steht am Ende eines Abends mit Wohlfühl-Charakter. Mainstream Jazz ohne Ecken und Kanten, Musik zum grooven und chillen.