Jermaine Landsberger ist ein vielseitiger Künstler. Mit dem Trio "Hammond Eggs" und dem Gastsolisten Bob Mintzer bescherte er dem Jazz-Zirkel eine Sternstunde, später gab es ein Wiedersehen zusammen mit dem Gitarristen Bireli Lagrene.

Von Louis ReitzImmer wieder kommt er gerne in die Max-Reger-Stadt zurück, um seine musikalischen Vielseitigkeit unter Beweis zu stellen. Am Samstag, 2. Dezember (20 Uhr), spielt er mit dem jungen Geiger Sandro Roy beim Jazz-Zirkel im "Bistrot Paris" (Sebastianstraße 2). Im Gespräch mit der Kulturredaktion gibt er Einblicke in seine Musikwelt.Jermaine Landsberger: Sandros Vater, ein begeisterter Jazz-Gitarrist, ist ein Freund unserer Familie. Ich kenne Sandro schon als Fünfjährigen. Er ist mit der Musik aufgewachsen. Als er 13 war, haben wir zusammen gejammt, und schon damals ist sein herausragendes Talent aufgefallen. Er kam auch öfter zu meinen Konzerten mit Bireli Lagrene oder Stochelo Rosenberg, und ich habe ihn auch gelegentlich auf die Bühne geholt. Bei seiner ersten Platte habe ich dann als Gast mitgewirkt.Heute ist er im Jazz und auch in der Klassik wahnsinnig erfolgreich. Er spielt besser als so mancher, des schon ewig im Geschäft ist. Er ist mit der Sinti-Musik aufgewachsen und hat eine solide klassische Ausbildung. Er spielt auch als Solist mit den verschiedensten Orchestern, vor kurzem erst in Bremen vor 4000 Zuhörern.In meinem Klaviertrio spiele ich amerikanischen Jazz, aber natürlich auch Songs aus der Gypsy-Ecke, von Django Reinhardt und dem "Hot Club de Paris". Wir haben gerade eine neue Platte aufgenommen. Sie heißt "Souvenir de Paris" und läuft unter dem Namen von Sandro Roy. Daneben gibt es auch moderne Stücke von Bireli Lagrene oder Richard Galliano, man könnte das als "Modern Gypsy Jazz" bezeichnen. Alle Stilrichtungen sind enthalten.Ich stamme aus einer sehr musikverbundenen Familie. Mit 14 trat ich schon als "Entertainer" bei Festen auf. Als ich 18 war, habe ich mich für das Jazz-Piano interessiert, für Leute wie Oscar Peterson, Keith Jarrett oder Herbie Hancock. Damit habe ich die Liebhaber der traditionellen Sinti-Musik etwas verschreckt. Andererseits gab es kaum einen anderen Sinti, der als Jazz-Pianist bekannt war, und ich hatte ein Alleinstellungsmerkmal. Mir wird immer wieder bestätigt, dass ich als Sinti vom Ausdruck her eine andere Spielkultur einbringe. Ich spiele gerne Musik, die den neuen Zeitgeist aufnimmt.Mit beiden spiele ich jahrelang in unterschiedlichen Besetzungen. Joel ist am Kontrabass meine erste Wahl, weil er sowohl in traditionellen "Hot Club"-Besetzungen, aber auch in moderneren Projekten spielt, wo es um Hardbop oder Jazz von heute geht. Bei Guido May ist es ähnlich. Er hat, was uns besonders wichtig ist, enorme Ohren, Einfühlungsvermögen und spielt aus dem Bauch.Ich freue mich schon darauf! Es ist das erste Konzert, das ich auf meinem früheren Flügel in Weiden gebe. Die Atmosphäre im Bistrot ist fantastisch. Die Leute gehen super mit, man fühlt sich wohl und wird angespornt, besonders gut zu spielen.___Karten beim NT/AZ/SRZ-Ticketservice unter Telefon: 0961/85-550, 09621/306-230 oder 09661/87290, www.nt-ticket.de und an der Abendkasse