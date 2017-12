Er ist biegsam und wendig, wie seine Musik. Sandro Roy gilt als Wunderkind an der Geige, seit er mit 13 Jahren Bundespreisträger bei "Jugend musiziert" wurde. Heute ist er 24 Jahre alt und ein ganz Großer in der Jazz-Szene. Roy stammt aus einer Sinti-Familie und ist deshalb nicht zuletzt vorbelastet als begnadeter Interpret des Gipsy Swing.

Swing-Feuerwerk

Gänsehaut-Momente

Am Samstagabend ergänzt der inzwischen mit allen Wassern gewaschene gebürtige Augsburger das Jermaine Landsberger Trio, das beim Jazz-Zirkel im "Bistrot Paris" gastiert: Luftig-leicht die Geige, die im Jazz eher selten auftritt. Dass das Bistro diesmal bis auf den letzten Platz besetzt ist, liegt wohl daran, dass viele Jazz-Freunde die mitreißende Achterbahnfahrt durch den Kosmos der Violine im Stil von Stephane Grappelli live miterleben wollen. Und selbst wer nur mitgekommen ist und dem Jazz gar nichts abzugewinnen weiß, entkommt dem mitreißenden Swing-Feuerwerk nicht. Mit seiner atemberaubenden Bogentechnik verzaubert der experimentierfreudige Meistergeiger, der seine Soli gegenüber Landsberger jedes Mal mit einem kaum vernehmbarem Augenzwinkern ankündigt, ein hellwaches Publikum. Man spürt, dass die Chemie auf der Bühne stimmt."Wir hatten noch nie so viele Karten im Vorverkauf abgesetzt", freut sich Jazz-Zirkel-Chef Dr. Reinhard Roth über das volle Haus. Das hochgradig besetzte Trio kommt auf seiner CD-Release-Tour nach Weiden. Neben Landsberger, der endlich wieder seinen alten Flügel behämmern darf - "stand bei mir im Wohnzimmer, jetzt gehört er dem Jazz-Zirkel" - spielen Joel Locher (Bass) und Guido May (Schlagzeug), gerade von einer Konzertreise nach Toledo in Spanien zurück."Ich bin stolz, dass so ein fantastischer Musiker aus meinem Volk hervorsticht", sagt Landsberger über Roy. Beide sind Sprösslinge aus derselben Großfamilie und kommen um die gleiche Gipsy-Ecke. So ist es kein Wunder, dass Roys Eigenkomposition "J L Swing", das kurz vor der Pause gespielt wird, seinem Verwandten Jermaine Landsberger gewidmet ist, was allein schon die Initialen "J L" unterstreichen.Aber eröffnet wird der Abend natürlich mit einem Klassiker aus der Feder des Gipsy-Swing-Königs Django Reinhardt, mit "Douce Ambience". Es folgt die Klavier-lastige Nummer "Walze for Nicky" von Richard Gallianos. Gänsehautfeeling bei "Wendy" von Stephan Capelli.Als weitere Spitzenkomposition aus dem breitgefächerten Repertoire stellt sich Sandro Roys "Souvenir a Paris" heraus. Landsberger selbst steuert ebenfalls zwei selbstgestrickte Stücke bei: Nämlich "Cool Blue" und "Gipsylogie". Zu Gehör kommen auch Jazz-Standards, wie "Lime House Blues" vom Rosenberg Trio oder als Zugabe Reinhardts "Blues for Ike".