Die Johann-Strauß-Operette "Die Csárdásfürstin" ist am Dienstag, 30. Januar, ab 19.30 Uhr in der Weidener Max-Reger-Halle zu sehen. Hochkarätige Gesangssolisten, Orchester und Chor der Johann-Strauß-Operette Wien präsentieren die spannende Geschichte um die ganz große Liebe mit schwungvoller Musik in einer klassischen Inszenierung mit prächtigen Kostümen und vor traditionellem Bühnenbild. Karten gibt es bei NT-Ticket.

Bild: Star Concerts/exb