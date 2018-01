Sie ist der größte Erfolg von Emmerich Kálmán: dessen Operette "Die Csárdásfürstin" verkörpert alles, was dieses Genre so überaus reizvoll macht. In der Max-Reger-Halle wird das Stück zwar solide vom Ensemble der Johann-Strauß-Operette Wien dargeboten, lässt aber in manchen Bereichen Feuer und Würze fehlen.

Wunderbar und klar

Auf der Strecke

Viele Ohrwürmer

Liebeleien ohne Ende, ein Hit nach dem anderen und eine Geschichte, so komisch und voller verrückter Wendungen, dass man leicht berauscht zurückbleiben kann. Ungarisches Temperament und die Folklore seiner Heimat hat Kálmán geschickt verwoben mit unerschöpflichem Einfallsreichtum an zündenden Melodien. Die Liebe der Varieté- und Chansonsängerin Sylva Varescu, Star des Budapester Orpheums, zu Edwin, einem jungen Adligen aus standesbewusstem Hause, wird auf eine harte Probe gestellt. Am Vorabend einer großen USA-Tournee macht Edwin Sylva öffentlich einen Heiratsantrag, ohne zu ahnen, dass seine Eltern längst eine "passende" Verlobung für ihn mit dessen Cousine Comtesse Anastasia ("Stasi") arrangiert haben. Enttäuscht bricht Sylva die Verbindung zu Edwin, der nun erstmals in seinem Leben gefordert ist, zu seinen Gefühlen zu stehen und gegen die Standesvorstellungen der von und zu Lippert-Weylersheim zu handeln - mit überraschenden und nicht zu erwartenden Folgen und Aufdeckungen.Wer sich dieser Operette annimmt, weiß natürlich, dass er sich auch eine Bürde auflädt: Die meisten Melodien sind dem Publikum geläufig, zum Teil kann man sie mitsingen und mitsummen (was tatsächlich auch manche Besucher tun und was auch nicht weiter stört). Umso wichtiger ist es deshalb, dass die handelnden Personen gesanglich hochkarätig besetzt sind. In diesem Fall sind es vor allem zwei Frauenstimmen, die herausragen: Da ist zum einen Anna Baxter in der Titelrolle der Sylva Varescu, die mit einer wunderbar voluminösen und zugleich klaren Stimme begeistert. Mit Temperament, Leidenschaft und Schauspielkunst gelingt ihr eine eindrucksvolle Darstellung der Hauptperson, die mehr ist als "Brett'l-Diva" und "Tingel-Tangel-Prinzessin". Ideal besetzt ist auch die Rolle der Stasi mit Anita Tauber, die ihrer Rolle eine ganz persönliche Note verleiht.Im Vergleich kommen die beiden männlichen Hauptakteure gesanglich leider ins Hintertreffen: Giorgio Valenta müht sich zwar redlich in der Rolle des Edwin, muss sich aber vor allem am Ende des 1. Aktes in die Pause retten. Edwins Freund Boni wird von Dieter Kschwendt-Michel dargestellt: Seine komödiantischen Slapstick-Einlagen bringt er sehr gut herüber, das stimmliche Volumen und die Strahlkraft bleiben aber leider meist auf der Strecke. Gerade bei einem Gassenhauer wie "Ganz ohne Weiber geht die Chose geht" würde man sich etwas mehr Glanz erhoffen. Eine überzeugende Darstellung - gesanglich wie schauspielerisch - als Feri Baci liefert Martin Ganthaler ab.Regisseurin Andrea Schwarz hat bei ihrer Arbeit auf Experimente verzichtet - weder gibt es eine "moderne" Inszenierung noch einen "abstrusen" Regieeinfall. Das Stück kommt in einem traditionellen Gewand daher, ganz wie es das Publikum offensichtlich mag. Das Bühnenbild ist sehr dezent und spartanisch gehalten - ein Tribut an ein täglich in einer anderen Halle spielendes Tournee-Theater. Dirigentin Petra Giacalone hat das Orchester gut im Griff, wenn auch hier etwas mehr an Volumen und Schwung den wunderbaren Melodien gut täte."Machen wir's den Schwalben nach", "Das ist die Liebe, die dumme Liebe", "Die Mädis vom Chantant" und noch viele weitere Ohrwürmer schwirren durch die Max-Reger-Halle. Einen guten Eindruck hinterlässt das fünfköpfige Ballettensemble zur Choreographie von Nera Nicol. Den kräftigen Beifall des Publikums für das Ensemble gibt es natürlich. Denn es ist ja insgesamt doch ein netter und solider Operettenabend - aber eben auch nicht mehr.